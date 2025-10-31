โค้ชคิวบา กำชับทัพกำปั้นไทย ห้ามบาดเจ็บ ดวลหมัดฟินแลนด์
มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบา กำชับนักกีฬามวยสากลทีมชาติไทย ชุดซีเกมส์ ที่มีคิวลงแข่งช่วงค่ำวันนี้ (31 ตุลาคม) 8 คู่ โดยให้ทุกคนชกตามแผนและกำชับพยายามไม่ให้มีอาการบาดเจ็บเกิดขึ้น ในศึกมวยสากลรายการ “แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ระหว่างวันที่ 29 ตตุลาคม-3 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรมว.คลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา ได้มีการประชุมผู้จัดการทีมและจับสลากประกบคู่ โดยนักมวยสากลทีมชาติไทยจะลงแข่งวันนี้ (31 ตุลาคม)
ในรอบบ่าย 2 คู่ รุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม พบ จาค็อบ คาซ่า (ออสเตรเลีย) และรุ่น 75 กก. พีระพัฒน์ เยี่ยะสูงเนิน พบ ไฟล์ ชอว์ (อังกฤษ)
ส่วนรอบค่ำมีนักชกไทยลงแข่ง 6 คู่ ประกอบด้วย นักมวยสากลหญิง 3 คู่ รุ่น 51 กก.หญิง จุฑามาศ รักสัตย์ พบ เคทลิน ไฟร์ส (ไอร์แลนด์), รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ นิโคล ไคลด์ (ไอร์แลนด์), รุ่น 65 กก.หญิง ธนัญญา สมนึก พบ เอล่า ทอมสโตน (อังกฤษ)
ขณะที่นักมวยชาย 3 คู่ ประกอบด้วย รุ่น 65 กก. คุณาธิป ปิดนุช พบ มูฮัมหมัด อูโน่ (ฝรั่งเศส), รุ่น 70 กก. บรรจง สินสิริ พบ ยาเหม็ด แฌมแมล (ฝรั่งเศส) และรุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร พบ มาร์ลอน เชฟฮอน (ออสเตรเลีย)
ด้าน มาเรียโน่ กอสซาเลส คอสเม่ หัวหน้าผู้ฝึกสอนมวยสากลทีมชาติไทยชาวคิวบา เปิดเผยว่า อากาศที่ฟินแนนด์หนาวมากกำชับให้ทุกคนทำร่างกายให้อบอุ่นตลอดเวลา ส่วนแผนการชกวันนี้ให้ทุกคนทำตามที่ฝึกซ้อมเชื่อว่าน่าจะมีผลงานที่ดี และได้เคร่งครัดนักกีฬาทุกคนโดยพยายามเพล์ยเซฟตัวเอง เพื่อป้องกันการบาดเจ็บ
สำหรับสต๊าฟโค้ชทีมมวยสากลทีมชาติไทยชุดนี้ ประกอบด้วย ร.ต.สุบรรณ พันโนน, ร.ท.หญิง สุดาพร สีสอนดี, จ.ส.อ.ฐวิกร สณฑ์สกุณา