เปิดศึกมวย Thai Fight สุราษฎร์ธานี 2 พ.ย.นี้ ช่อง 8 พร้อมยิงสด
สถานีโทรทัศน์ช่อง 8 ในเครือ อาร์เอส กรุ๊ป พร้อมเอาใจแฟนมวยไทย รับชมถ่ายทอดสดอีเวนต์มวยสุดมันรับเดือนพฤศจิกายน กับรายการ “Thai Fight สุราษฎร์ธานี” ในวันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ถ่ายทอดสดจาก สโมสรรวมใจ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี เตรียมสร้างความภูมิใจของมวยไทยที่ดังก้องไกลไประดับโลกกับเหล่านักชกฝีมือยอดคนไปพร้อมกัน
อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระเมตตาพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ THAI FIGHT LEAGUE 2025 ในศึก “THAI FIGHT สุราษฎร์ธานี” มาร่วมลุ้นว่า ทีมภาคเหนือ หรือทีมภาคกลาง ทีมใดจะเป็นแชมป์มวยรอบ Isuzu Thailand Championship 2025 แล้วมาสนุกเร้าใจกับเหล่าซุปเปอร์สตาร์ไทยไฟท์ นำทัพโดย แสนชัย, น้องโอ, ไลอ้อน, ดาวแพร่, เขี้ยวเพชร และ ล้าศึก
อีเวนต์มวยไทยระดับโลกในรายการ “Thai Fight สุราษฎร์ธานี” วันอาทิตย์ที่ 2 พฤศจิกายน 2568 เวลา 18.00 น. ทางช่อง 8 กดเลข 27 ที่มีรายการมวยไทยมากที่สุด