เพชรศิลา ถอน! ขุนศึกน้อย ชิงแชมป์เฉพาะกาลราชดำเนิน ปะทะ เมธี
“เพชรศิลา ว.อุรชา” ถอน Superfight “ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน” ชิงเฉพาะกาลราชดำเนิน ปะทะ “เมธี ส.ส.ต้อยแปดริ้ว” ในศึก RWS วันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้
ศึก RWS Superfight ชิงแชมป์ราชดำเนิน รุ่นซุปเปอร์แบนตั้มเวท ที่มีเงินโบนัส 1 ล้านบาท ระหว่าง เพชรศิลา ว.อุรชา กับ ขุนศึกน้อย บูมเด็กเซียน เป็นอันต้องถูกยกเลิกไป เนื่องจากแชมป์ราชดำเนินรุ่น 122 ปอนด์อย่าง เพชรศิลา มีอาการป่วยกะทันหัน ทำให้ต้องถอนตัวจากศึกในครั้งนี้
เมื่อใดก็ตามที่ผู้ครองเข็มขัดแชมป์ไม่สามารถขึ้นป้องกันแชมป์ได้ ส่งผลให้การชิงแชมป์เฉพาะกาลเกิดขึ้น โดยผู้ท้าชิงอย่าง ขุนศึกน้อย จะได้ชิงแชมป์เฉพาะกาลของเวทีราชดำเนิน กับ เมธี ส.ส.ต้อยแปดริ้ว มวยจอมเก๋าที่เคยชิงเข็มขัดเส้นนี้มา 5 ครั้งถ้วน ในวันเสาร์ที่ 8 พฤศจิกายนนี้
สำหรับผู้ชนะนอกจากจะได้แชมป์เฉพาะกาลของเวทีราชดำเนินไปครองแล้ว ก็มีโอกาสสูงที่ไฟต์ถัดไปจะได้ขึ้นชิงแชมป์จริงกับ เพชรศิลา ที่น่าจะกลับมาฟิตพร้อมขึ้นชกในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านี้