ณัฐนิชา ควง ศักดา ตุนทองแดง ศึกกำปั้นแทมเมอร์ฟินแลนด์
ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวไทยตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์โชว์ฟอร์มสมราคา ชนะคะแนน นิโคล ไคลด์ นักชกไอร์แลนด์ 5-0 ในรุ่น 54 กก.หญิง ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ อาย่า แฮมดี้ (ฝรั่งเศส) มีเหรียญทองแดงตุน เช่นเดียวกับรุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม ชนะคะแนน จาค็อบ คาซ่า(ออสเตรเลีย) 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ลีโอนาร์โด วู้ด(อังกฤษ) ในศึกมวยสากลรายการ”แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025″ระหว่าง 29 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทยภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และ รมว.คลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติรวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิคเกมส์ 2028
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 31 ตุลาคม มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่ง 8 คู่ ผลปรากฎว่า
ในรอบบ่าย 2 คู่ รุ่น 60 กก.ศักดา รวมธรรม ชนะคะแนน จาค็อบ คาซ่า(ออสเตรเลีย) 4-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ ลีโอนาร์โด วู้ด(อังกฤษ) วันที่ 1 พฤศจิกายน
รุ่น 75 กก. พีระพัฒน์ เยี่ยะสูงเนิน แพ้อาร์เอสซี ไฟล์ ชอว์ (อังกฤษ) ยกที่ 2
ส่วนรอบค่ำ 6 คู่
รุ่น 51 กก.หญิง จุฑามาศ รักสัตย์ แพ้คะแนน เคทลิน ไฟร์ส(ไอร์แลนด์) 0-5
รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ชนะคะแนน นิโคล ไคลด์(ไอร์แลนด์) 5-0 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศ พบ อาย่า แฮมดี้ (ฝรั่งเศส)
รุ่น 65 กก.หญิง ธนัญญา สมนึก แพ้คะแนน เอล่า ทอมสโตน (อังกฤษ) 1-3
รุ่น 65 กก.คุณาธิป ปิดนุช แพ้คะแนน มูฮัมหมัด อูโน่(ฝรั่งเศส) 0-5
รุ่น 70 กก.บรรจง สินสิริ แพ้คะแนน ยาเหม็ด แฌมแมล(ฝรั่งเศส) 1-4
และ รุ่น 80 กก. จักรพงษ์ ยมโคตร แพ้คะแนน มาร์ลอน เชฟฮอน(ออสเตรเลีย) 1-4
สำหรับโปรแกรมการแข่งขันวันนี้ (1 พ.ย.) รอบรองชนะเลิศ มีนักชกไทยลงแข่ง 4 คน
รุ่น 57 กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส พบ บิเบียนน่า โลวาโซว่า(สโลวาเกีย)
รุ่น 60 กก.หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า พบ เซียร่า สต็อช (ออสเตรเลีย)
รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง พบ อาย่า แฮมดี้ (ฝรั่งเศส)
รุ่น 60 กก.ศักดา รวมธรรม พบ ลีโอนาร์โด วู้ด(อังกฤษ)
อย่างไรก็ตาม สต๊าฟโค้ชชุดนี้ ประกอบด้วย ร.ต.สุบรรณ พันโนน, ร.ท.หญิง สุดาพร สีสอนดี, จ.ส.อ.ฐวิกร สณฑ์สกุณา