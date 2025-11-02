กำปั้นไทยทะยานเข้าชิง 4 รุ่นที่ฟินแลนด์
ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวไทยตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์ โชว์ฟอร์มเยี่ยม ต้อนชนะคะแนน อาย่า แฮมดี้ นักชกฝรั่งเศส 5-0 นำทัพกำปั้นทีมชาติไทย ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ รุ่น 54 กก.หญิง เช่นเดียวกับรุ่น 60 กก. ศักดา รวมธรรม ชนะคะแนน ลีโอนาร์โด วู้ด (อังกฤษ) 4-1 รวมถึง รุ่น 57 กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส และ รุ่น 60 กก. หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า ในศึกมวยสากลรายการ “แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม -3 พฤศจิกายน ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
เมื่อช่วงค่ำวันที่ 1 พฤศจิกายน มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่ง 4คู่รอบรองชนะเลิศ
รุ่น 54 กก.หญิง ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง ชนะคะแนน อาย่า แฮมดี้(ฝรั่งเศส)5-0ผ่านเข้าชิงชนะเลิศ พบ ไอวี่ เจน สมิธ(อังกฤษ) / รุ่น 60 กก.ศักดา รวมธรรม ชนะคะแนน ลีโอนาร์โด วู้ด(อังกฤษ)4-1ผ่านเข้าชิงฯพบ จู้ด กาเลเกอร์(ไอร์แลนด์) / รุ่น 57 กก.หญิง ปุณรวีร์ รื่นรส ชนะคะแนน บิเบียนน่า โลวาโซว่า (สโลวาเกีย) 5-0 ทะลุชิง เข้าพบ วีเวียน พาร์สัน (อังกฤษ)
รุ่น 60 กก.หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า ชนะคะแนน เซียร่า สต็อช(ออสเตรเลีย) 3-2 ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ แอมเบอร์ ฟาร์ราเวย์ (ออสเตรเลีย)
สรุปทีมมวยสากลไทยชุดซีเกมส์ ผ่านเข้าชิงฯ 4 รุ่น