RWS จับมือ RISE จัดศึกใหญ่! เจริญสุข ป้องกันแชมป์ราชดำเนิน ดวลโอซากิ
RWS – Rajadamnern World Series ประกาศความร่วมมือครั้งสำคัญกับ RISE โปรโมชั่นคิกบ็อกซิ่งชั้นนำจากประเทศญี่ปุ่น จัดศึกซุปเปอร์ไฟต์ที่แฟนมวยทั่วโลกรอคอย ในศึก RWS วันเสาร์ที่ 27 ธันวาคมนี้
โดย “เจริญสุข บุญลานนามวยไทย” นักชกไทยเจ้าของเข็มขัดแชมป์ รุ่นแบนตั้มเวตของเวทีราชดำเนิน ที่จะต้องขึ้นป้องกันตำแหน่งกับ “คาซูกิ โอซากิ” แชมป์ซุปเปอร์ฟลายเวต RISE ชาวญี่ปุ่น พร้อมมีโบนัสสูงสุด 1 ล้านบาทเป็นเดิมพัน
สำหรับทั้งคู่เคยเจอกันมาแล้วเมื่อเดือนธันวาคม 2566 ในรายการ RISE World Series 2023 – Final Round ที่ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งในครั้งนั้น เจริญสุข พ่ายคะแนนไปอย่างน่าเสียดายใน ยกพิเศษ (Extra Round) หลังจากที่เสมอกันในสามยกปกติ