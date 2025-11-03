ณัฐนิชา ควงปุณณ์รวี คว้าทองศึกกำปั้นแทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ ที่ฟินแลนด์
“โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวลูกครึ่งไทย-นิวซีแลนด์ ตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์ คว้าเหรียญทองหลังไล่ต้อนชนะคะแนน ไอวี่ เจน สมิธ นักชกสาวชาวอังกฤษ 5-0 คว้าเหรียญทองให้ทัพกำปั้นไทย ในรุ่น 54 กก.หญิง เช่นเดียวกับรุ่น 57 กก.หญิง. “เฟี้ยว” ปุณณ์รวี รื่นรส ชนะคะแนน วีเวียน พาร์สัน จากอังกฤษเช่นกัน 4-1 ในศึกมวยสากลรายการ “แทมเมอร์ ทัวร์นาเมนต์ 2025” ระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม-3 พฤศจิกายนนี้ ที่เมืองแทมเปเร่ ประเทศฟินแลนด์
สมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ภายใต้การบริหารงานของ นายพิชัย ชุณหวชิร อดีตรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ในฐานะนายกสมาคมกีฬามวยสากลแห่งประเทศไทย ที่พยายามผลักดันและปูพื้นฐานมวยสากลในระดับยุวชนเยาวชนและประชาชน เพื่อต่อยอดสู่ความเป็นเลิศในระดับนานาชาติ รวมถึงเป้าหมายเหรียญทองโอลิมปิกเกมส์ 2028
โดยการแข่งขันเมื่อช่วงค่ำวันที่ 2 พฤศจิกายนที่ผ่านมา มีนักมวยสากลทีมชาติไทยลงแข่ง 4 คู่ รอบชิงชนะเลิศ ในรุ่น 54 กก.หญิง “โฟกัส” ณัฐนิชา จงโปร่งกลาง นักชกสาวลูกครึ่งไทย-นิวซีแลนด์ ตัวเต็งเหรียญทองซีเกมส์ ไม่ทำให้แฟนมวยชาวไทยผิดหวัง เมื่อไล่ต้อนชนะคะแนน ไอวี่ เจน สมิธ นักชกสาวชาวอังกฤษ 5-0 คว้าเหรียญทองแรกให้ทัพกำปั้นทีมชาติไทย
เช่นเดียวกับรุ่น 57 กก.หญิง “เฟี้ยว” ปุณณ์รวี รื่นรส นักชกฝีมือดีตัวความหวังเหรียญทองซีเกมส์ พบ วีเวียน พาร์สัน จากอังกฤษเช่นกัน โดยผลปรากฎว่า ตลอด 3 ยก นักชกสาวไทยทำได้ดีกว่าชนะคะแนน 4-1 ซิวเหรียญทองอีกราย
ขณะที่รุ่น 60 กก.ศักดา รวมธรรม แพ้คะแนน จู้ด กาเลเกอร์ จากไอร์แลนด์ 0-3 ได้แค่เหรียญเงิน และรุ่น 60 กก.หญิง อภิษฎา ทันท่าหว้า แพ้คะแนน แอมเบอร์ ฟาร์ราเวย์ จากออสเตรเลีย 1-4 ได้เหรียญเงินเช่นกัน สรุปผลงานของทีมมวยสากลชุดซีเกมส์ ได้ 2 เหรียญทอง และ 2 เหรียญเงิน จากรายการนี้
สำหรับสต๊าฟโค้ชชุดนี้ ประกอบด้วย ร.ต.สุบรรณ พันโนน, ร.ท.หญิง สุดาพร สีสอนดี, จ.ส.อ.ฐวิกร สณฑ์สกุณา โดยทัพกำปั้นไทยจะดินทางถึงไทยช่วงเช้าของวันที่ 6 พฤศจิกายนนี้