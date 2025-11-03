ส่องโปรแกรมเต็ม ONE ลุมพินี 132 คมเพชร ชนแกร่งอับดาลลาห์ นำทีมบู๊
เปิดโปรแกรมเต็มศึก ONE ลุมพินี 132 ยกขบวนนักกีฬา 12 คู่ ร่วมโชว์ฝีมือบนสังเวียน ถ่ายทอดสดไปยัง 195 ประเทศทั่วโลก จากสนามมวยเวทีลุมพินี (รามอินทรา) ในวันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายนนี้ เริ่มคู่แรก 19.30 น.
คู่เอกของรายการ “คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ” มวยขวาดุดัน วัย 25 ปี จากนครราชสีมา ท้าวัดพลังแกร่งกับ “อับดาลลาห์ ออนดาช” นักสู้ฟอร์มฮอต วัย 24 ปี จากเลบานอน ที่แพ้แค่ครั้งเดียวจาก 7 ไฟต์ในศึกนี้ ภายใต้กติกามวยไทย รุ่นสตรอว์เวต (115-125 ป.)
ส่วนคู่รอง “เวโร” ซูเปอร์สตาร์หญิง วัย 29 ปี จากเมียนมา ออกตามล่าแต้มชัยต่อเนื่อง เตรียมรับน้องโหด “หลี่ หมิงรุย” จอมบู๊ร่างเล็กใจใหญ่ วัย 27 ปี จากจีน ที่หวังสร้างชื่อแจ้งเกิดตั้งแต่ไฟต์แรก ในกติกามวยไทย รุ่นอะตอมเวต (105-115 ป.)
ด้านคู่เอกภาคอินเตอร์ “ขุนพลน้อย ส.สมหมาย” จอมบู๊สายแข็ง วัย 32 ปี จากนครศรีธรรมราช เจ้าของผลงานชนะ 5 ไฟต์รวด ปะทะ “ธานท์ ซิน” นักชกอันตราย วัย 20 ปี จากเมียนมา ที่ตั้งเป้ากู้ฟอร์มเก่ง ในกติกามวยไทย รุ่นฟลายเวต (125-135 ป.)
แฟนกีฬาชาวไทยสามารถจองบัตรเข้าชมในสนามผ่านทาง THAI TICKET MAJOR คู่แรกเริ่มเวลา 19.30 น. รับชมการถ่ายทอดสดทาง Watch.ONEFC.com (บางประเทศ), Facebook & YouTube ONE (บางประเทศ) และทางช่อง 7HD กด 35 (ภาษาไทย) เริ่ม 20.30 น.
โปรแกรมการแข่งขันทุกคู่ศึก ONE ลุมพินี 132
คู่เอก คมเพชร ศิษย์สารวัตรเสือ vs อับดาลลาห์ ออนดาช (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
คู่รอง เวโร vs หลี่ หมิงรุย (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
วัชรพล เหล่าโชคเจริญราชสีห์ vs ไม้ซางคํา ส.ยิ่งเจริญการช่าง (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
ขุนพล เอกเมืองนนท์ vs เพชรนาเคียน ศ.นาเคียน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
ยอดอุดร บีเอส.มวยไทย vs เพชรเกรียงไกร จิตรเมืองนนท์ (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
เพชร สวนหลวงรถยก vs ฟ้าลิขิต นายกจอยปราจีน (มวยไทย รุ่นอะตอมเวต 105-115 ป.)
ขุนพลน้อย ส.สมหมาย vs ธานท์ ซิน (มวยไทย รุ่นฟลายเวต 125-135 ป.)
โอทิส แว็กฮอร์น vs ราโด โปปา (มวยไทย รุ่นเฟเธอร์เวต 145-155 ป.)
ไม้ซางเงิน ส.ยิ่งเจริญการช่าง vs ซอ นอง์ อู (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
วาลิด สนูสซี vs จูราอิ อิชิอิ (มวยไทย รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)
เจียน คาร์ลอส เปเรรา vs โอลิเวอร์ อักแซลซอน (MMA รุ่นไลต์เวต 155-170 ป.)
อเดเล นีเบล vs โนริกะ ริว (MMA รุ่นสตรอว์เวต 115-125 ป.)