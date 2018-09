เกมลีกวันคู่ ‘บาร์นสลีย์-เบอร์ตัน’ ยกเลิกกะทันหันหลังแฟนวูบ ส่ง ฮ.จอดรับกลางสนาม (คลิป)

เกมลีกวัน อังกฤษ ระหว่างบาร์นสลีย์กับเบอร์ตันที่สนามโอ๊คเวลล์ ถิ่นบาร์นสลีย์ เมื่อวันที่ 22 กันยายน ต้องยกเลิกเกมการแข่งขันก่อนการแข่งขันก่อนเวลาคิกออฟ 15.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น หลังจากเกิดเหตุไม่คาดฝัน แฟนบอลรายหนึ่งล้มฟุบบริเวณหลังประตู เจ้าหน้าที่ฝ่ายแพทย์รีบรุดเข้าช่วยเหลือ ทำการปั๊มหัวใจอยู่หลายนาที ก่อนที่กรรมการจะตัดสินใจยกเลิกการแข่งขัน แม้ว่าเวลานั้นนักเตะทั้ง 2 ฝ่ายได้เดินออกจากอุโมงค์เข้าสู่สนามแล้วก็ตาม

หลังจากนั้นไม่นาน เฮลิคอปเตอร์ของหน่วยแพทย์ก็ลงจอดที่กลางสนามเพื่อรับตัวผู้ป่วยส่งโรงพยาบาล ขณะที่ 2 สโมสรแจ้งข่าวการยกเลิกเกมเตะเพราะเหตุการณ์ไม่คาดฝันผ่านทางสื่อต่างๆ อย่างเร่งด่วน

An air ambulance has arrived at Oakwell after someone was taken seriously unwell before the match started. Best wishes and a speedy recovery to that person. pic.twitter.com/cuTU0Air3x

— Matthew Shaw (@M_Shaw1) September 22, 2018