ดาเนียล เจมส์ ปีกตัวใหม่ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด โพสต์คลิปลงซ้อมครั้งแรกที่แคร์ริงตัน สนามซ้อมของทีมปีศาจแดงแล้ว โดยมีข้อความว่า “เตรียมความพร้อมเพื่อฤดูกาลใหม่”

Preparations underway for the start of the new season! 🔴💪🏼 @K3Performance pic.twitter.com/bKV8BHslt5

— Daniel James (@Daniel_James_97) June 23, 2019