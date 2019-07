‘นิวคาสเซิล’ ตั้ง ‘สตีฟ บรู๊ซ’ เป็นผู้จัดการทีม สัญญา 3 ปี

นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ประกาศแต่งตั้งสตีฟ บรู๊ซ เข้ามารับหน้าที่เป็นผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการแล้ว ด้วยสัญญา 3 ปี

บรู๊ซวัย 58 ปี กล่าวว่า สโมสรแห่งนี้เป็นสโมสรที่ตามเชียร์มาตั้งแต่เด็ก เพราะตัวเองเกิดในย่านคอร์บริดจ์ของเมืองนิวคาสเซิล และเป็นทีมที่พ่อเป็นแฟนพันธุ์แท้ ซึ่งเป็นช่วงเวลาพิเศษมากๆ ของตัวเองและครอบครัว อย่างไรก็ตามหลังจากนี้มีงานหนักรออยู่อีกมาก ซึ่งตัวเองและสต๊าฟโค้ชทุกคนจะทำงานกันอย่างเต็มที่เพื่อให้นิวคาสเซิลกลับมาเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จให้แฟนบอลได้ภาคภูมิใจอีกครั้ง

ทั้งนี้ บรูซได้ลาออกจากการเป็นผู้จัดการทีมเชฟฟิลด์ ยูไนเต็ด ทีมน้องใหม่ที่เพิ่งเลื่อนชั้นมาพรีเมียร์ลีก ในฤดูกาลนี้ ทำให้ทีมเดอะ เบลด ต้องหากุนซือใหม่ ทั้งๆ ที่พรีเมียร์ลีกจะเปิดฤดูกาลในเวลา 3 สัปดาห์ข้างหน้าแล้ว

