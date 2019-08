‘สเปอร์ส’ ปิดดีลยืมตัว ‘โลเซลโซ่’ พร้อมเงื่อนไขซื้อขาด 55 ล้านปอนด์!

“ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ แถลงปิดดีลยืมตัวจิโอวานี่ โลเซลโซ่ จากรีล เบติส ด้วยสัญญายืมตัว 1 ฤดูกาล พ่วงเงื่อนไขซื้อถาวรทันทีในซัมเมอร์หน้าด้วยค่าตัว 55 ล้านปอนด์ (2,054 ล้านบาท) โดยโลเซลโซ่จะได้รับเสื้อหมายเลข 18 ไปสวมใส่

สำหรับผลงานของโล เซลโซ่ มิดฟิลด์วัย 22 ปีชาวอาร์เจนไตน์ ทำไป 16 ประตูกับ 6 แอสซิสต์ตลอดการลงเล่น 45 นัดให้กับรีล เบติส นอกจากนี้ยังเคยลงเล่นให้กับปารีส แซงต์แชร์แมง 54 นัด ทำไป 6 ประตูกับ 9 แอสซิสต์

ติดตามข่าวเด็ดกีฬาดัง ทาง Line@ มติชนกีฬา (@matisport) คลิกเลย



We are delighted to announce that we have reached agreement for the season-long loan signing of @LoCelsoGiovani from @RealBetis with an option to make the transfer permanent. #HolaLoCelso ⚪️ #COYS https://t.co/fGEHrQiq8D

— Tottenham Hotspur (@SpursOfficial) August 8, 2019