ห่วยนักก็ขายทิ้ง! ‘ชไมเคิล’ ตำนานมือกาว ‘แมนฯยู’ โกรธจัด หลังทีมรักพ่ายคาบ้านสุดช็อก

ปีเตอร์ ชไมเคิล ตำนานผู้รักษาประตูของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ออกอาการหัวเสียอย่างแรงหลังจบเกมที่แมนฯ ยูไนเต็ด พลาดท่าแพ้คาบ้านต่อคริสตัล พาเลซ 1-2 ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 24 สิงหาคมที่ผ่านมา

โดยชไมเคิลผู้พ่อ อดีตนายด่านผู้ยิ่งใหญ่ในถิ่นโอลด์ แทรฟอร์ด สะกิดสโมสรให้ขายนักเตะฟอร์มห่วยออกไปให้พ้นทีม ก่อนที่ตลาดซัมเมอร์ของลีกใหญ่ในยุโรปจะปิดตัวลงในวันที่ 2 กันยายนนี้หรืออีกราว 1 สัปดาห์ข้างหน้าเท่านั้น ซึ่งถึงแม้ตลาดพรีเมียร์ลีกจะปิดลงทะเบียนนักเตะใหม่ แต่พวกเขายังสามารถขายนักเตะออกไปให้สโมสรต่างแดนได้

“พวกเรายังมีความหวังอยู่นะ ตลาดซื้อขายต่างประเทศยังเปิดให้เราปล่อยนักเตะออกจากทีมได้ถึงวันที่ 2 กันยายนนี้ (อีโมจิโกรธ!) @ManUtd” ชไมเคิลระบุ

There is hope, international transfer window is open for sales until September 2nd😡😡😡@ManUtd

— Peter Schmeichel (@Pschmeichel1) August 24, 2019