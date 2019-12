เชื่อมั่นลูกรัก! ‘โซลชาร์’ ชี้ ‘แรชฟอร์ด’ ฝีเท้าครบเครื่อง มีแววเจ๋งทาบชั้น ‘โรนัลโด้’

โอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ผู้จัดการทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ระบุว่าไม่ใช่เรื่องแปลกที่จะมองว่ามาร์คัส แรชฟอร์ด มีโอกาสยกระดับฝีเท้าเข้าขั้นยอดนักเตะ เหมือนกับที่คริสเตียโน่ โรนัลโด้ สตาร์ดังชาวโปรตุเกส เคยลับฝีเท้ากับแมนฯ ยูไนเต็ด ก่อนผงาดเป็นแข้งเวิลด์คลาสในปัจจุบัน

แรชฟอร์ด กำลังอยู่ในช่วงฟอร์มดีมีความมั่นใจ โดย “สกาย สปอร์ตส์” เปิดเผยสถิติว่า แรชฟอร์ดยิงไปแล้ว 13 ประตูจาก 21 นัดในทุกรายการให้กับแมนฯ ยูไนเต็ด ซีซั่นนี้ ซึ่งเทียบเท่ากับสถิติถล่มตาข่ายที่ดีที่สุดใน 1 ซีซั่นกับปีศาจแดง (13 ประตูจาก 47 นัดในทุกรายการของซีซั่น 2019 และ 13 ประตูจาก 52 นัดในฤดูกาล 2017-18)

ทั้งนี้ แรชฟอร์ด โชว์ฟอร์มอย่างเฉิดฉายจากการเล่นเกมรุกจากริมเส้นฝั่งซ้าย ซึ่งเป็นตำแหน่งเดียวกับที่โรนัลโด้ ระเบิดฟอร์มจอมสับสุดพลิ้วจนผงาดคว้ารางวัลบัลลงดอร์ในสีเสื้อปีศาจแดง ก่อนย้ายทีมด้วยค่าตัว 80 ล้านปอนด์เมื่อปี 2009 ซึ่งเป็นตัวเลขสถิติโลกในขณะนั้น

“ไม่ใช่เรื่องยากเลยหากจะเปรียบเทียบระหว่างแรชฟอร์ดกับโรนัลโด้ นักเตะทั้ง 2 คน เปี่ยมไปด้วยทักษะ, รูปร่างที่ดี, ทัศนคติ และอีกหลายๆ สิ่ง โอกาสยังคงเปิดกว้างมากๆ ที่เด็กหนุ่มคนนี้จะก้าวขึ้นเป็นนักเตะระดับท็อป ซึ่งผมหวังว่าเขาจะพัฒนาฝีเท้าได้อย่างต่อเนื่องต่อไป” โซลชาร์ ระบุ

นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่โซลชาร์กล่าวเปรียบเทียบระหว่างแรชฟอร์ดกับโรนัลโด้ เพราะก่อนหน้านี้กุนซือปีศาจแดงเอ่ยปากชื่นชมลูกยิงฟรีคิกที่แรชฟอร์ดสับไกสุดสวยเป็นประตูชัยดับเชลซี 2-1 ในศึกคาราบาวคัพ รอบ 16 ทีมสุดท้ายว่า มีความเฉียบคมเหมือนลูกยิงของโรนัลโด้ไม่มีผิด

สำหรับโปรแกรมนัดต่อไป แมนฯยู มีคิวเปิดศึกแย่งแชมป์กลุ่มกับอาแซด อัลค์มาร์ ทีมดังจากเนธอร์แลนด์ ในศึกยูฟ่า ยูโรป้าลีก นัดสุดท้ายกลุ่มแอล คืนวันที่ 12 ธันวาคมนี้ ซึ่งทั้งสองทีมการันตีผ่านเข้ารอบสุดท้ายแน่นอนแล้ว หลังแมนฯยูและอัลค์มาร์มี 10 และ 9 คะแนนตามลำดับ ส่วนอันดับ 3 ปาร์ติซาน เบลเกรด (เซอร์เบีย) 5 คะแนน และอันดับ 4 อัสตานา (คาซัคสถาน) 3 คะแนน

13 – Marcus Rashford has scored 13 goals in 21 appearances in all competitions this season – equalling his best goalscoring return for Man Utd in a single season (13 goals in 47 apps in 2018-19 and 13 goals in 52 apps in 2017-18). Composed. pic.twitter.com/G9qjibOh31

— OptaJoe (@OptaJoe) December 7, 2019