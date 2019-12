สื่อแฉภาพบอร์ด ‘อาร์เซน่อล’ บุกบ้าน ‘อาร์เตต้า’ หวังจีบนั่งกุนซือใหม่

บอร์ดบริหารของอาร์เซน่อลได้เดินทางไปเจรจากับมิเกล อาร์เตต้า อดีตนักเตะปืนใหญ่ถึงบ้านพัก สำหรับความเป็นไปได้ในการเข้ามาเป็นผู้จัดการทีมคนใหม่ของอาร์เซน่อล เมื่อช่วงเช้ามืดวันจันทร์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่ หลังจบเกมที่ปืนใหญ่แพ้เรือใบสีฟ้า 0-3 ในศึกพรีเมียร์ลีก

โดยการเจรจาดังกล่าวเริ่มต้นในเวลาประมาณ 01.20 น. รวมใช้เวลาราว 2 ชั่วโมงครึ่งในการพูดคุย ซึ่งวิไน เวนเคทแชม ผู้บริหารระดับสูงของสโมสรอาร์เซน่อล และฮัส ฟาห์มี ฝ่ายกฎหมายของสโมสร ถูกสื่อถ่ายภาพเอาไว้ได้

ทัพปืนใหญ่หวังแต่งตั้งผู้จัดการทีมคนใหม่ให้ได้ภายในสิ้นเดือนนี้ หลังยังคงใช้บริการเฟรดริด ลุงเบิร์ก หัวหน้าโค้ชยู-23 นั่งแท่นกุนซือชุดใหญ่แบบขัดตาทัพ นับตั้งแต่ปลดอูไน เอเมรี่ พ้นเก้าอี้เมื่อปลายเดือนพฤศจิกายน ซึ่งลุงเบิร์กพาปืนใหญ๋ชนะเพียง 1 นัดจาก 5 เกมที่เข้ามาทำงาน

สำหรับอาร์เตต้า เคยค้าแข้งกับอาร์เซน่อลเป็นจำนวน 149 นัด ระหว่างปี 2011-2016 คว้าแชมป์เอฟเอ คัพ 2 สมัย และคอมมิวนิตี้ ชิลด์ 2 สมัย ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยของเป๊ป กวาร์ดิโอลา ผู้จัดการทีม “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ นับตั้งแต่แขวนสตั๊ดเมื่อปี 2016

ก่อนหน้านี้ เป๊ปเคยกล่าวว่าจะไม่ขัดขวางอาร์เตต้า หากตัดสินใจออกไปหาความท้าทายใหม่ๆ กับสโมสรอื่นในอนาคต

Club lawyer Huss Fahmy and Arsenal chief Vinai Venkatesham were both spotted leaving Mikel Arteta’a house at 1am last night [@Journo_Slash]. pic.twitter.com/N8GKmaWxW7

