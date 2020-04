‘มูรินโญ่’ ยอมรับผิดพาแข้ง ‘สเปอร์ส’ รวมตัวซ้อม ขัดมาตรการรับมือโควิด

โชเซ่ มูรินโญ่ ผู้จัดการทีม “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ยอมรับผิดที่ไม่ปฏิบัติตามมาตรการรับมือโควิด-19 ของรัฐบาลอังกฤษ ด้วยการนำลูกทีมรวมตัวซ้อมในสวนสาธารณะในกรุงลอนดอน ขัดกับมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคมอย่างน้อย 2 เมตร และมาตรการอนุญาตให้ออกกำลังกายกลางแจ้งในบริเวณบ้านพักตัวเองโดยไม่เกิน 2 คน

สังคมโซเชียลกำลังวิจารณ์ถึงภาพที่ มูรินโญ่ ดูแลการซ้อมของต็องกีย์ เอ็นดอมเบเล่ ในสวนสาธารณะ ขณะเดียวกันก็มีภาพของดาวินซอน ซานเชซ วิ่งจ็อกกิ้งเคียงข้างไรอัน เซสเซญง ส่วนแซร์จ ออริเยร์ ก็โพสต์คลิปตอนวิ่งข้างๆ เพื่อน ลงอินสตาแกรมส่วนตัว

ล่าสุด มูรินโญ่ เปิดใจถึงกรณีดังกล่าว โดยยอมรับว่าการกระทำของตัวเองไม่เป็นไปตามมาตรการของรัฐบาล ซึ่งเราควรติดต่อกับสมาชิกในทีมจากบ้านพักของแต่ละคนเท่านั้น เพราะสิ่งสำคัญคือเราต้องมีส่วนร่วมและทำตามคำแนะนำของรัฐบาลเพื่อสนับสนุนฮีโร่ของเราในสาธารณสุขแห่งชาติ (เอ็นเอชเอส) และรักษาชีวิตให้ปลอดภัย

ในเวลาต่อมา สเปอร์ส ได้กำชับให้นักเตะทุกคน ทำตามมาตรการของรัฐบาลด้วยการเว้นระยะห่างทางสังคมแล้ว

