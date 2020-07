เด้งฟ้าผ่า! ‘วัตฟอร์ด’ ปลด ‘เพียร์สัน’ พ้นกุนซือ แม้ยังมีโอกาสรอดตกชั้น 2 นัดท้าย

“แตนอาละวาด” วัตฟอร์ด ทีมในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประกาศปลดไนเจล เพียร์สัน กุนซือวัย 56 ปี พ้นจากตำแหน่งเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม

โดยการปลดแบบฟ้าผ่าครั้งนี้ เกิดขึ้นหลังจากที่วัตฟอร์ดแพ้เวสต์ แฮมยูไนเต็ด 1-3 มาเมื่อคืนวันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคมตามเวลาในอังกฤษ โดยปัจจุบันพวกเขารั้งอันดับ 17 ของตารางจากการมี 34 แต้ม เหนือกว่าทีมที่จมอยู่ในโซนตกชั้นอย่างบอร์นมัธ (อันดับ 18) กับ แอสตัน วิลล่า (อันดับ 19) อยู่ 3 แต้ม ส่วนบ๊วยอย่างนอริชที่มี 21 แต้มการันตีตกชั้นไปแล้วก่อนใครเพื่อน

สำหรับวัตฟอร์ด ยังมีโอกาสดิ้นรนหนีการตกชั้นอยู่ แต่โปรแกรม 2 นัดสุดท้ายคือการพบกับทีมบิ๊กเนมอย่างแมนฯ ซิตี้และ อาร์เซน่อล

BREAKING: Nigel Pearson and Craig Shakespeare have been sacked by Watford with immediate effect.

— Sky Sports News (@SkySportsNews) July 19, 2020