จับตา! โรมาโน่เผยบอร์ดผีจ่อถกอนาคต ‘โซลชาร์’ – ยัน ‘คอนเต้’ ไม่ได้เมินงานคุมแมนฯยู

อนาคตของโอเล่ กุนนาร์ โซลชาร์ ผู้จัดการทีม “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ถูกตั้งคำถามอย่างหนัก หลังพาทีมเปิดโอลด์แทรฟฟอร์ด แพ้ต่อ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แบบยับเยิน 0-5 ในเกมแดงเดือด ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 24 ตุลาคม

ส่งผลให้มีกระแสข่าวว่าโซลชาร์อาจถูกปลดพ้นตำแหน่งกุนซือเซ่นผลงานย่ำแย่ พร้อมกับมีข่าวลือว่า อันโตนิโอ คอนเต้ กุนซือว่างงานชาวอิตาลี เป็นหนึ่งในแคนดิเดตผู้จัดการทีมคนใหม่ที่อาจมาเสียบแทนนั้น

ล่าสุด ฟาบริซิโอ โรมาโน่ นักข่าวคนดังของสกายสปอร์ตส์ ที่มีความน่าเชื่อถือสูงในข้อมุลข่าวนั้นเปิดเผยเมื่ว่า คืนนี้ไม่มีการประชุมของบอร์ดแมนฯยูไนเต็ด โดยการตัดสินใจขั้นสุดท้ายในไม่กี่ชั่วโมง/วันข้างหน้า โดยโซลชาร์ยังคงได้รับการคุ้มครอง ด้านข่าวลือที่ระบุว่า อันโตนิโอ คอนเต้ “ปฎิเสธพิจารณา” เกี่ยวกับการรับงานที่แมนฯยูไนเต็ด ว่าไม่เป็นความจริง เพียงแต่ยังไม่มีการเจรจากันอย่างเป็นทางการเท่านั้น

ขณะที่ “เดอะ การ์เดียน” สื่อดังของอังกฤษ ระบุว่า คอนเต้ เปิดกว้าง สำหรับการเจรจาพิจารณารับงานที่แมนฯยูไนเต็ด ถ้าหากโซลชาร์ถูกปลดพ้นตำแหน่ง โอลด์ แทร็ฟฟอร์ด เช่นกัน หาก โซลชาร์ โดนปลดจากตำแหน่งจริง ในขณะที่ ผู้เล่นหลายคนเริ่มตั้งคำถามว่ากุนซือชาวนอร์เวย์จะสามารถพาทีมต่อไปได้หรือไม่

สำหรับโปรแกมมนัดต่อไปของแมนฯยูไนเต็ด คือการบุกดวลแข้งกับ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ในวันที่ 30 ต.ค. นี้ ต่อด้วยเยือน อตาลันต้า ในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก นัดที่ 4 รอบแบ่งกลุ่ม คืนวันที่ 2 พ.ย. และเปิดบ้านทำศึกดาร์บี้แมตช์กับ “เรือใบสีฟ้า” แมนฯ ซิตี้ ศึกพรีเมียร์ลีก วันที่ 6 พ.ย.

No meeting in the night for Man Utd board. They’ll decide final position in the next hours/days – Solskjær has always been protected so far 🔴 #MUFC

Rumours about Antonio Conte ‘not considering’ Man Utd job were NOT true. But no official talks yet.

