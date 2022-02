แม็กไกวร์ยันเองแข้งผีรักกันดี ย้ำข่าวมั่วเต็มไปหมด

ตามที่หนังสือพิมพ์ “เดลี่ มิร์เรอร์” ของอังกฤษ อ้างแหล่งข่าววงในของทีมแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ว่า แฮร์รี่ แม็กไกวร์ กองหลังกัปตันทีมมีปัญหากับคริสเตียโน่ โรนัลโด้ เพราะไม่พอใจที่โรนัลโด้มีอิทธิพลกับแข้งดาวรุ่งของทีม อีกทั้งลังเลที่จะมอบปลอกแขนกัปตันทีมให้โรนัลโด้จนจบฤดูกาลตามคำแนะนำของกุนซือ ราล์ฟ รังนิค เพราะหวั่นว่าจะไม่ได้ทำหน้าที่กัปตันทีมอีกต่อไป

ล่าสุด เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ แม็กไกวร์ใช้ทวิตเตอร์ส่วนตัว @HarryMaguire93 รีทวีตข่าวของเดวิด แม็คดอนเนลล์ ผู้สื่อข่าวมิร์เรอร์ พร้อมข้อความว่า เห็นรายงานข่าวไม่จริงมากมายเกี่ยวกับสโมสร และนี่คือหนึ่งในข่าวเท็จนั้น ตนจะไม่ขอเท้าความว่าข่าวนี้พูดว่าอะไรบ้าง แต่อยากชี้แจงให้ชัดเจนว่า พวกเราสามัคคีกันดี และมุ่งมั่นมีสมาธิกับเกมวันอาทิตย์นี้ ขอให้ทุกคนโชคดี

I’ve seen a lot of reports about this club that aren’t true and this is another. Not going to start posting about everything that is written but I needed to make this one clear. We’re united and focused on Sunday. Enjoy your day everyone 💪🏻 @ManUtd https://t.co/YxLhQn8pqf

— Harry Maguire (@HarryMaguire93) February 18, 2022