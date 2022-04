แฟนบอลผี-หงส์รวมใจ ปรบมือก้องแอนฟิลด์นาทีที่ 7 เกมแดงเดือด ส่งกำลังใจให้โรนัลโด้ (คลิป)

ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเกมแดงเดือด ระหว่างลิเวอร์พูลและแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ที่สนามแอนฟิลด์ ถิ่นหงส์แดง เมื่อวันที่ 19 เมษายน แฟนบอลทั้ง 2 ทีมต่างแสดงน้ำใจนักกีฬา ร่วมปรบมือก้องสนามในนาทีที่ 7 ของเกม เพื่อส่งกำลังใจให้คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ซุปเปอร์สตาร์ทีมปีศาจแดง ที่เพิ่งสูญเสียลูกชาย 1 วันก่อนหน้านั้น และไม่ได้ลงสนามในแมตช์นี้เพราะต้องการใช้เวลากับครอบครัว เนื่องจากเลข 7 เป็นหมายเลขประจำตัวของโรนัลโด้

Manchester fans sing VIVA RONALDO and Liverpool fans sing You’ll Never Walk Alone for Cristiano Ronaldo. ❤👏 pic.twitter.com/v2znX5o9XE

Both Liverpool and Man United fans pay tribute to Cristiano Ronaldo and his family 👏 [@beINSPORTS_EN]

pic.twitter.com/TF6tw7QYFC

— United Zone (@ManUnitedZone_) April 19, 2022