แฟนรอเก้อ! ‘โรมาโน่’ ตีข่าว ‘โรนัลโด้’ ไม่มาเมืองไทยแน่นอนแล้ว

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ เหยี่ยวข่าวชื่อดังจากสกาย อิตาเลีย ออกมาเปิดเผยว่า คริสเตียโน่ โรนัลโด้ ดาวเตะเบอร์ 1 ของ “ปีศาจแดง” แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด จะไม่ได้ร่วมเดินทางกับทีมมายังประเทศไทย เพื่อทำศึกแดงเดือดกับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล อย่างแน่นอนแล้ว

โดยทีมปีศาจแดง มีโปรแกรมจะเดินทางมาถึงประเทศไทย ในช่วงเช้าวันที่ 9 กรกฎาคมนี้ เพื่อเตรียมแข่งขันศึก “The Match Bangkok Century Cup 2022” ที่จะพบกับ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ที่ราชมังคลากีฬาสถาน ในวันที่ 12 กรกฎาคมนี้

อย่างไรก็ตามสิ่งที่แฟนฟุตบอลชาวไทยเป็นห่วงในช่วงหลายวันที่ผ่านมา คือดาวเตะชาวโปรตุกีส ยังไม่เข้ารายงานตัวฝึกซ้อมกับทีมตามกำหนด โดยให้เหตุผลทางครอบครัว แต่ก็มีข่าวออกมาว่าเจ้าตัวไม่มีความสุขในถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด และต้องการย้ายทีมเพื่อได้ลงเล่นในศึกยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

แม้ว่า นายวินิจ เลิศรัตนชัย ประธานบริหารบริษัท เฟรชแอร์ เฟสติวัล จำกัด ผู้จัดการแข่งขัน จะยืนยันเป็นมั่นเป็นเหมาะว่านักฟุตบอลที่แฟนชาวไทยอยากเห็นในสนามมากที่สุด จะเดินทางมากับทีมอย่างแน่นอน (อ่านข่าวเก่าที่นี่) ทว่าล่าสุดสถานการณ์อาจจะไม่เป็นเช่นนั้นแล้ว

โดยโรมาโน่ นักข่าวอันดับต้นๆ ในยุโรป ออกมารายงานข่าวว่า โรนัลโด้นั้นได้รับอนุญาตให้ซ้อมอยู่ในประเทศโปรตุเกสต่อไปก่อนในระยะนี้ เพื่อจัดการปัญหาเรื่องครอบครัว ทำให้จะไม่ได้ร่วมเดินทางมายังประเทศไทยอย่างแน่นอน

Cristiano Ronaldo will not be part of Manchester United squad for the start of pre-season tour. He’s not gonna travel to Bangkok tomorrow. 🚨🇵🇹 #MUFC

Man United accept to give Cristiano additional time off to deal with personal/family issue. pic.twitter.com/R8Z9XkCOST

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 7, 2022