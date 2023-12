ยอดวิวหลักล้าน! ไวรัลเจ้าหนู Ralph เล่นใหญ่เกินลัคกี้บอย แย่งซีน ซน ฮึง มิน

กลายเป็นไวรัลโด่งดังไปทั่วโลกสำหรับ เจ้าหนู Ralph หนุ่นน้อยลัคกี้บอยที่ทำหน้าที่จูงมือของ ซน ฮึง มิน กัปตันทีมท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เดินลงสู่สนามในเกมพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ที่เปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของ นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด ที่ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดียม เมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคมที่ผ่านมา

โดยทางทวิตเตอร์ของสโมสรท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ได้นำคลิปวิดีโอของ เจ้าหนู Ralph มาลง และมียอดวิวเกือบจะ 2 ล้านวิวไปแล้ว จากความโดดเด่นแย่งซีนของหนุ่มน้อยรายนี้ ที่ต้องเรียกได้ว่าเป็นความน่ารักถูกใจบรรดาชาวโซเชียลเป็นอย่างมาก จนถึงพูดถึงอย่างหนักหน่วงในโลกออนไลน์

ก็เจ้าหนู Ralph เล่นใหญ่มากกว่าการเป็นแมสคอตจูงมือนักเตะ โดยก่อนลงสนามได้วอร์มอัพอบอุ่นร่างกายยิ่งใหญ่ราวกับว่าจะลงสนามเสียเอง ทั้งการกระโดสลับขวาและมือ วิดพื้น ยืดกล้ามเนื้อขาทั้งซ้ายและขวา ด้วยสีหน้า และลีลามาดเข้มเอาจริงเอาจังเลยทีเดียว

นอกจากนี้ เจ้าหนู Ralph ยังชี้หน้า และเอ่ยปากพูดกับ ซน ฮึง มิน กัปตันทีมท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ ภายในอุโมงค์นักเตะก่อนลงสนาม ราวกับว่าเป็นกุนซือคอยสั่งการนักเตะดังรายนี้ ก่อนที่เมื่อลงสนามไปแล้ว หนุ่มน้อยรายนี้ยังชูแขนดีใจโอเวอร์แอคติ้งยิ่งใหญ่กว่า ซน ฮึง มิน จนแย่งซีนของดาวดังโสมขาวรายนี้ เพียงแค่กล้องจับมาที่หนุ่ม Ralph เพียงแค่ไม่นานเท่านั้น

