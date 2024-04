เชลซีแถลงป้องกัลลาเกอร์ โปเช็ตติโน่วอนหยุดใส่ร้ายลูกทีมเหยียดผิว

เมื่อวันที่ 3 เมษายน สโมสรเชลซีออกแถลงการณ์กรณีชาวเน็ตแห่แชร์คลิปในอุโมงค์ทางเข้าสนามก่อนเกมพรีเมียร์ลีกที่เชลซีพบกับเบิร์นลีย์เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยคลิปดังกล่าวเป็นจังหวะที่เด็กชายแมสคอตที่จะเดินจูงมือแข้งเชลซีลงสนาม ชูมือขึ้นหวังจับมือกับคอเนอร์ กัลลาเกอร์ กัปตันทีมเชลซี ซึ่งกัลลาเกอร์หันไปตบบ่าอีกข้างของเด็กคนนั้น แล้วหันไปทักทายคนอื่นโดยไม่ได้จับมือกับเด็กชายแมสคอตคนดังกล่าวแต่อย่างใด

ต่อมาชาวเน็ตต่างรุมวิจารณ์กัลลาเกอร์ว่า เป็นพวกเหยียดผิว เพราะไม่ยอมจับมือกับเด็กชายที่เป็นคนผิวดำ โดยชาวเน็ตจำนวนมากไปโพสต์ตำหนิกัลลาเกอร์ในอินสตาแกรม บางคนใช้ถ้อยคำด่าทอรุนแรง บ้างก็เรียกร้องให้ถอดเขาออกจากทีมชาติอังกฤษ

Blatant racism from Chelsea captain Conor Gallagher

And some people are still defending him. ” He didn’t see his hand.” Smh pic.twitter.com/QJL3Sb7CWU

— Voice Of Our Ancestors Channel (@VoiceOfOurAnces) April 3, 2024