ฮาวขอบคุณทุกความห่วงใย ชี้มีอาการปอดบวม ชวดคุมนิวคาสเซิลอีก 2 นัด

เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล ยูไนเต็ด ที่มีอาการปอดบวมไปก่อนหน้านี้ ทำให้ไม่สามารถคุมทีมพบกับแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ เมื่อวันที่ 13 เมษายนที่ผ่านมาได้ เนื่องจากต้องเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาล ก่อนที่ทีมสาลิกาดงจะเอาชนะในเกมนั้นไป 4-1 ได้ออกแถลงการณ์เรื่องอาการป่วยของตัวเองและขอบคุณทุกกำลังใจที่ส่งให้

ฮาวออกแถลงการณ์ผ่านโซเชียลมีเดียของสโมสรว่า ต้องขอขอบคุณทุกคนอย่างมาก ทั้งคนที่นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด และสังคมฟุตบอลในวงกว้าง ที่ได้ส่งข้อความและคำอวยพรมา เป็นสิ่งที่มีความหมายกับตัวเองและครอบครัวอย่างมาก นอกจากนั้นอยากขอบคุณระบบดูแลสุขภาพแห่งชาติและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกคนที่ดูแลอาการป่วยในครั้งนี้ หลังจากหายดีแล้วก็จะกลับไปทำงานให้เร็วที่สุด

เจสัน ทินดอลล์ ผู้ช่วยผู้จัดการทีม และแกรม โจนส์ หนึ่งในสต๊าฟโค้ช จะทำหน้าที่คุมทีมในการเจอกับคริสตัล พาเลซ ในวันที่ 16 เมษายน และแอสตัน วิลล่า ในวันที่ 19 เมษายน ในช่วงที่ฮาวยังพักรักษาตัว

Newcastle United can announce that Eddie Howe is recovering in hospital after being diagnosed with pneumonia.

The club continues to extend its best wishes and support to Eddie and his family as he continues his recovery.

