พิธีกรดังหยันแมนยูไม่ควรถูกยกเป็นทีมใหญ่แล้ว ชี้แชมป์ที่ได้มาเล็กเกินไป ไม่นับเป็นความสำเร็จ

เพียร์ส มอร์แกน พิธีกรชื่อดังชาวอังกฤษ ซึ่งมักจะออกมาเสียดสีแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ได้โพสต์ใน X ส่วนตัวว่า “ได้เวลาที่เราจะลดชั้นแมนยูจากการเป็นทีมใหญ่ได้เสียที เพราะไม่มีทีมไหนกลัวแมนยูมาหลายปีแล้ว”

แมนยูไม่ได้แชมป์พรีเมียร์ลีกมาแล้ว 12 ฤดูกาล หลังจากที่เซอร์อเล็กซ์ เฟอร์กูสัน วางมือไป ที่สำคัญในฤดูกาลนี้ร่วงไปอยู่ในอันดับ 14 ของตาราง

มีแฟนบอลเข้าไปถามมอร์แกนในโพสต์ดังกล่าวว่า อาร์เซน่อลที่พิธีกรชื่อดังเชียร์อยู่นั้น ไม่ได้แชมป์อะไรเลยมาหลายปีแล้ว ยังเรียกว่าทีมใหญ่ได้หรือไม่?

มอร์แกนตอบว่า “อย่าลืมว่าแมนยูเพิ่งโดนนิวคาสเซิลถล่มมา 4-1 แต่อาร์เซน่อลอยู่ที่ 2 ของตาราง และเพิ่งชนะแชมป์ยุโรปอย่างรีล มาดริด มา 3-0 โทรฟี่ที่แมนยูได้มามันไม่มีความหมายอะไร เพราะอีริก เทน ฮาก ที่พาทีมคว้าแชมป์โดนปลดไปแล้ว ทีมใหญ่เขามองกันที่แชมป์พรีเมียร์ลีกและยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีกเท่านั้น”

ก่อนหน้านี้แมนยูได้เแชมป์คาราบาวคัพ และเอฟเอคัพ มาใน 2 ฤดูกาลที่ผ่านมา ภายใต้การคุมทีมของอีริก เทน ฮาก ขณะที่อาร์เซน่อลได้แชมป์ครั้งล่าสุด ต้องย้อนไปเมื่อปี 2020 ซึ่งครั้งนั้นมิเกล อาร์เตต้า พาทีมค้วาแชมป์เอฟเอคัพ

It’s time Manchester United was officially downgraded from being categorised as a ‘Big Club.’ To be that, other teams have to fear you, and nobody’s feared United for many years now.

— Piers Morgan (@piersmorgan) April 13, 2025