เทรนต์ประกาศลาหงส์แดงแล้ว เตรียมเซ็นซบรีล มาดริดยาว 5 ปี

ลิเวอร์พูลออกแถลงการณ์ยืนยันว่า เทรนต์ อเล็กซานเดอร์-อาร์โนลด์ กองหลังรองกัปตันทีม จะโบกมือลาทีมไปหลังหมดสัญญาในซัมเมอร์นี้

เทรนต์กล่าวว่า การตัดสินใจครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องง่าย มันเต็มไปด้วยความคิดและความรู้สึกในระหว่างการประเมินเรื่องราวต่างๆ เพราะอยู่กับทีมมาจนถึงวันนี้ก็ 20 ปีแล้ว และรักทุกนาทีที่ได้ใช้ร่วมกันมา ได้ทำตามความฝัน และได้ทุกอย่างที่อยากได้กับลิเวอร์พูล แต่ก็อยากได้ความท้าทายใหม่ ทั้งในฐานะนักเตะและในความเป้นคน ซึ่งก็ถึงเวลาที่จะทำสิ่งนั้นแล้ว

กองหลังวัย 26 ปี กล่าวอีกว่า ต้องขอคุณแฟนบอลลิเวอร์พูลทุกคนมากๆ เพราะอยู่ด้วยกันมาตั้งแต่เริ่มต้น รู้สึกได้ถึงกำลังใจ ความรักที่มอบให้มา แม้ว่าจะไม่ได้เห็นไม่รู้จักหลยๆ คน แต่เชื่อว่าทุกคนรับรู้ถึงสิ่งที่พยายามทุ่มเทเพื่อสโมสรแห่งนี้ และถึงแม้ว่าที่ผ่านมาจะมีสิ่งรบกวนมากมาย แต่ตัวเองก็ยังคงพยายามช่วยให้ทีมคว้าชัยชนะ และได้เห็นความสำเร็จอย่างที่เกิดขึ้น

“มันเป็นฤดูกาลที่มหัศจรรย์มาก และรู้สึกยอดเยี่ยมที่ได้เป็นสวนหนึ่งของฤดูกาลนี้ และเราจะฉลองไปด้วยกัน” เทรนต์กล่าวปิดท้าย

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดนักเตะชื่อดัง รายงานว่า เทรนต์ได้ตกลงย้ายไปร่วมทีมรีล มาดริด ในลาลีก้า สเปน ด้วยสัญญา 5 ปี เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เทรนต์เริ่มต้นเล่นฟุตบอลกับอคาเดมีของลิเวอร์พูล ตั้งแต่อายุ 6 ขวบ และถูกดันขึ้นมาสู่ทีมชุดใหญ่ในปี 2016 ลงล่นไปแล้ว 352 นัด รวมทุกรายการ ยิงไป 23 ประตู คว้าแชมป์กับทีม 8 รายการ ได้แก่ พรีเมียร์ลีก 2 สมัย, ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย, เอฟเอคัพ 1 สมัย, ลีกคัพ 1 สมัย, คอมมูนิตี้ชิลด์ 1 สมัย, ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ 1 สมัย และฟุตบอลสโมสรโลก 1 สมัย

