อดีตแมวมองจวกนิวคาสเซิล ไร้ประสิทธิภาพในตลาดซื้อขาย
หลังจากมีแนวโน้มว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด น่าจะปาดหน้านิวคาสเซิลคว้าตัวเบนยามิน เซสโก้ กองหน้าอาร์เบ ไลป์ซิก ร่วมทีม พอล มอนต์โกเมอรี่ อดีตทีมแมวมองของสโมสรนิวคาสเซิล ก็ออกมาวิจารณ์ต้นสังกัดเก่าของตัวเองเรื่องนโยบายการซื้อนักเตะใหม่ว่ามีปัญหาอย่างมากในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้
มอนต์โกเมอรี่กล่าวว่า คงต้องตั้งคำถามว่าเหตุใดสโมสรถึงขาดการดำเนินการเชิงรุกในตลาดซื้อขายรอบนี้ เพราะในยุคปัจจุบัน ถ้าคุณต้องการนักเตะสักคน ก็ต้องรุกหนัก ถ้าคุณแน่ใจแล้วว่าอยากได้นักเตะคนไหน ก็ต้องพยายามคว้าตัวมาให้ได้ ต้องหาทางไปเจอเขา สื่อสารกับเขา บอกข้อเสนอที่ดีที่สุด หรืออีกวิธีหนึ่งคือให้เขานั่งเครื่องบินส่วนตัวมาที่สนาม เปิดคลิปวิดีโอให้เขาเห็นบรรยากาศของแฟนๆ ตอนที่เราคว้าแชมป์ได้
มอนต์โกเมอรี่กล่าวต่อว่า การจะหว่านล้อมนักเตะมาร่วมทีมได้นั้น ทีมงานของสโมสรต้องรุกให้หนัก ซึ่งน่าเศร้าที่ตอนนี้ไม่เห็นนิวคาสเซิลเป็นแบบนั้นเลย พวกเขาพยายามเซ็นสัญญาดาวรุ่งอย่างเจมส์ แทรฟฟอร์ด มานานกว่า 1 ปี ทั้งที่มันควรจะทำได้ง่ายๆ และตอนนี้ทีมก็อยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงจะพลาดคว้าตัวหนึ่งในกองหน้าที่ดีที่สุดของยุโรปไปอีก เป็นเรื่องน่าเศร้ามากๆ สำหรับแฟนๆ ที่น่าจะคาดหวังว่าสโมสรจะทำได้ดีกว่านี้มาก
ทั้งนี้ ไม่ใช่แค่กรณีของเซสโก้เท่านั้น ก่อนหน้านี้ก็มีข่าวว่า นิวคาสเซิลต้องการดึงอูโก้ อีคิติเก้ แนวรุกไอน์ทรักต์ แฟรงก์เฟิร์ต ร่วมทีม เพราะลิเวอร์พูลหวังทาบอเล็กซานเดอร์ อิซัก ไปร่วมทีม แต่สุดท้ายกลายเป็นหงส์แดงตัดหน้าคว้าอีคิติเก้ ขณะที่ตัวอิซักก็ใจไม่อยู่กับทีมสักเท่าไร จนต้องแยกไปซ้อมที่อื่น โดยล่าสุด นิวคาสเซิลก็เพิ่งปฏิเสธข้อเสนอของลิเวอร์พูลไป