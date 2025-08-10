นูนเญซย้ายซบอัล ฮิลาล ค่าตัว 53 ล้านยูโร เปิดช่องหงส์ดึงอิซัก
สโมสรอัล ฮิลาล ในซาอุดี โปรลีก เปิดตัวดาร์วิน นูนเญซ เป็นนักเตะใหม่ของทีม เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม หลังจากคว้าตัวมาจากลิเวอร์พูลด้วยค่าตัว 53 ล้านยูโร (2,014 ล้านบาท) เซ็นสัญญา 3 ปี และจะเดินทางไปสมทบกับทีมที่แคมป์พรีซีซั่นที่ประเทศเยอรมนีทันที
แนวรุกชาวอุรุกวัยย้ายจากเบนฟิก้าร่วมทีมหงส์แดงเมื่อปี 2022 แต่ไม่สามารถโชว์ฟอร์มเก่งได้ตามที่หลายคนคาดหวัง ลงสนาม 143 นัด ทำไป 40 ประตู ส่วนฤดูกาลที่แล้วได้ลงเล่นเป็นตัวจริงในเกมลีกเพียง 8 นัดเท่านั้น โดยลงสนามทุกถ้วย 47 นัด ทำไป 7 ประตุ
การย้ายทีมของนูนเญซเปิดทางให้ลิเวอร์พูลเดินหน้าทาบทามอเล็กซานเดอร์ อิซัก แนวรุกชาวสวีดิชของนิวคาสเซิลซึ่งยังไม่ชัดเจนเรื่องอนาคตกับสาลิกาดงในขณะนี้