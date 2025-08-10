ฮาวรับยังไม่รู้อนาคตอิซัก แต่อยากได้นักเตะที่มีใจให้ทีม
เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือนิวคาสเซิล เปิดเผยถึงสถานการณ์ล่าสุดของอเล็กซานเดอร์ อิซัก แนวรุกชาวสวีดิชซึ่งมีข่าวลือหนาหูกับลิเวอร์พูลในขณะนี้ว่า ยอมรับว่าไม่ทราบเรื่องที่เจ้าของทีมแจ้งกับอิซักว่าไม่มีแผนจะขายเขา หลังจากตัวอิซักเองออกมาให้สัมภาษณ์ว่าต้องการพิจารณาทางเลือกต่างๆ อย่างไรก็ตาม มีการพูดคุยกันซึ่งตนไม่ได้มีส่วนร่วมด้วยตลอดเวลา คิดว่าทุกอย่างมีความเป็นไปได้หมด
ฮาวกล่าวต่อว่า ย้ำมาหลายรอบแล้วว่า อิซักยังมีสัญญากับทีม ยังเป็นนักเตะของเรา และสโมสรจะเป็นคนตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเขา ซึ่งตัวเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะออกมาในรูปแบบไหน แน่นอนว่าส่วนตัวก็มีแนวทางที่อยากให้เป็น เพราะอยากให้ทีมเป็นทีมที่แข็งแกร่งที่สุดเท่าที่จะทำได้ แต่ขณะเดียวกันก็อยากได้นักเตะที่ต้องการเล่นเพื่อทีมอย่างแท้จริง
ทั้งนี้ หลังจากมีข่าวลือกับหงส์แดง อิซักก็แยกไปซ้อมเดี่ยวกับรีล โซเซียดัด ต้นสังกัดเก่า และไม่ได้ร่วมทัวร์เอเชียกับนิวคาสเซิลในช่วงที่ผ่านมา โดยอ้างเรื่องอาการเจ็บขาหนีบเล็กน้อย ขณะเดียวกัน นิวคาสเซิลก็ปฏิเสธข้อเสนอ 110 ล้านปอนด์ (4,840 ล้านบาท) ที่หงส์แดงยื่นซื้ออิซัก จนมีกระแสข่าวว่า ทีมแชมป์พรีเมียร์ลีกอาจจะไม่สานต่อแผนซื้ออิซักแล้ว