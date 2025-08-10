เป๊ปเผยโรดรี้เจ็บซ้ำอีก คาดต้องรอถึง ก.ย. กว่าจะกลับมาฟิตอีกครั้ง
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดเผยว่า โรดรี้ กองกลางคนสำคัญของทีม มีปัญหาบาดเจ็บซ้ำ หลังจากพักยาวตั้งแต่เดือนกันยายนปีที่แล้วเพราะได้รับบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าเข่าฉีกขาด
เจ้าของรางวัลบัลลงดอร์ปี 2024 แทบไม่ได้ลงสนามตลอดฤดูกาลที่ผ่านมา และลงเล่นเป็นตัวสำรองท้ายเกมในแมตช์รองสุดท้ายของฤดูกาลกับบอร์นมัธ รวมถึงมีชื่อในทีมลุยศึกฟุตบอลชิงแชมป์สโมสรโลกซึ่งเรือใบสีฟ้าตกรอบ 16 ทีมสุดท้าย โดยลงเล่นเป็นตัวสำรองช่วงครึ่งหลังในเกมกับอัล ฮิลาล ในแมตช์ดังกล่าว แต่ต้องออกจากการแข่งขันในช่วงต่อเวลาพิเศษเนื่องจากอาการเจ็บคาดว่าบริเวณขาหนีบ
ล่าสุด เป๊ปเผยว่า โรดรี้อาการดีขึ้น แต่กลับมาเจ็บหนักในเกมกับอัล ฮิลาล ช่วง 2-3 วันที่ผ่านมา เขาซ้อมได้ดีขึ้น ได้แต่หวังว่าหลังหมดช่วงเบรกทีมชาติเดือนกันยายน เขาจะกลับมาฟิตสมบูรณ์อีกครั้ง
ซิตี้มีโปรแกรมเปิดฤดูกาลพรีเมียร์ลีกพบวูล์ฟแฮมป์ตันในวันที่ 16 สิงหาคม ต่อด้วยท็อตแนม ฮอตสเปอร์ และไบรท์ตัน ก่อนเข้าสู่ช่วงเบรกทีมชาติเดือนกันยายน ซึ่งเป๊ปกล่าวว่า หวังว่าโรดรี้จะได้ลงสนามบ้างในแมตช์เหล่านี้ แต่สิ่งสำคัญคือเขาต้องไม่รู้สึกถึงอาการเจ็บแล้ว เพราะไม่อยากฝืนให้ลงเล่นถ้ายังเจ็บอยู่ ต้องระวังให้มากที่สุด