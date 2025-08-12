แมนซิตี้ปล่อยยืมกรีลิชไปเอฟเวอร์ตัน สเปอร์สหวังทาบซาวินโญ่
เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม เอฟเวอร์ตันบรรลุข้อตกลงในการยืมตัวแจ็ค กรีลิช ปีกวัย 29 ปีของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ร่วมทีม 1 ฤดูกาล เป็นการเปิดโอกาสให้กรีลิชกลับมาลงสนามได้สม่ำเสมออีกครั้ง หลังจากฤดูกาลที่ผ่านมาไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
กรีลิชย้ายจากแอสตัน วิลล่า สู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม เมื่อเดือนสิงหาคมปี 2021 ลงสนามให้ทีมกว่า 150 นัด และร่วมคว้าแชมป์ลีก 3 สมัย แชมป์เอฟเอคัพ 1 สมัย และยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก 1 สมัย
อย่างไรก็ตาม ฤดูกาลที่แล้วเขาได้ลงเล่นเป็นตัวจริงเพียง 7 นัด และโดนจับเป็นตัวสำรองในนัดชิงเอฟเอคัพ รวมถึงไม่ได้ลงเล่นในนัดสุดท้ายของเกมลีก และไม่มีชื่อติดทีมไปเตะฟุตบอลสโมสรโลกที่สหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้ด้วย
รายงานข่าวระบุว่า กรีลิชต้องการย้ายทีมอย่างถาวร แต่ยังไม่มีตัวเลือกที่น่าสนใจ จึงย้ายร่วมทีมเอฟเวอร์ตันด้วยสัญญายืมตัวก่อน โดยมีเป้าหมายที่การโชว์ฟอร์มให้ดี ลุ้นถูกเรียกตัวกลับสู่ทีมชาติอังกฤษอีกครั้ง
อีกด้านหนึ่ง มีรายงานว่า ท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้เปิดการเจรจากับแมนซิตี้ หวังดึงซาวินโญ่ ปีกชาวบราซิเลียนวัย 21 ปี ไปร่วมทีม โดยการเจรจายังอยู่ในช่วงแรก และคาดว่าซิตี้จะยอมรับฟังข้อเสนอไม่ต่ำกว่า 50 ล้านปอนด์ (2,200 ล้านบาท)