ปธ.พาเลซรับคงต้องขายเกฮีซัมเมอร์นี้ ดีกว่าปล่อยหมดสัญญาปีหน้า
สตีฟ พาริช ประธานสโมสรคริสตัล พาเลซ เปิดเผยว่า พาเลซตัดสินใจที่จะขายมาร์ค เกฮี กองหลังกัปตันทีม ในตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ เพื่อเลี่ยงสถานการณ์ที่อาจต้องเสียเขาไปฟรีๆ เมื่อหมดสัญญาหลังจบฤดูกาลหน้า
ก่อนหน้านี้เมื่อเดือนมกราคม พาเลซปฏิเสธข้อเสนอของนิวคาสเซิลที่ต้องการคว้าตัวเกฮีในราคา 65 ล้านปอนด์ (2,860 ล้านบาท) ด้วยหวังว่าจะสามารถหว่านล้อมให้เขาต่อสัญญาใหม่ได้ อย่างไรก็ตาม เกฮียังไม่มีวี่แววที่จะยอมต่อสัญญาใหม่ และเจ้าตัวให้สัมภาษณ์ว่า พร้อมอยู่กับทีมไปจนถึงปี 2026 กับสัญญาปีสุดท้ายที่เหลืออยู่
อย่างไรก็ตาม พาริชกล่าวว่า หากจำเป็นก็ต้องหาทางขายเกฮีให้ได้ในตลาดรอบนี้ เพราะการปล่อยนักเตะระดับนี้ไปฟรีๆ จะเป็นปัญหาสำหรับทีมอย่างแน่นอน เหตุที่ไม่ขายเกฮีไปตั้งแต่ซัมเมอร์ที่แล้วเพราะทีมเพิ่งปล่อยโยอาคิม อันเดอร์เซ่น ให้ฟูแล่มม จึงไม่สามารถเสียกองหลังไปทีเดียว 2 คนได้ พอนิวคาสเซิลยื่นข้อเสนอมาเมื่อเดือนมกราคม สถานการณ์ก็ต่างออกไป ส่วนหลังจากนี้จะรอดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้าง แต่ที่แน่ๆ คือไม่ทีมเจรจาสัญญาใหม่กับเกฮี ก็ต้องมีข้อสรุปเรื่องอนาคตไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง
ทั้งนี้ มีรายงานว่า ลิเวอร์พูลก็ให้ความสนใจในตัวเกฮี แต่อาจรอให้หมดสัญญาก่อนในปีหน้า ขณะที่พาเลซน่าจะตั้งราคากัปตันทีมวัย 25 ปี ไว้ที่ 40 ล้านปอนด์ (1,600 ล้านบาท)