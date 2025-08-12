หงส์เดินหน้าทาบเกอีจากพาเลซ พร้อมดีลหลังดาวรุ่งปาร์ม่าด้วย
พอล จอยซ์ นักข่าวจาก The Times ของอังกฤษ รายงานว่า “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล ติดต่อขอซื้อตัว มาร์ก เกอี ปราการหลังทีมชาติอังกฤษ ของ “ดิ อีเกิลส์” คริสตัล พาเลซ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยยื่นข้อเสนอราวๆ 30 ล้านปอนด์ พร้อมด้วยแอดออนอีก 5 ล้านปอนด์ให้พิจารณา
อย่างไรก็ตามหงส์แดง ยังคงจะต้องเจรจาเรื่องของเงื่อนไขส่วนตัวกับนักเตะ เนื่องจากว่าเกอี ต้องการการการันตีลงสนามเพื่อให้เขายังรักษาตำแหน่งในทีมชาติ เพื่อจะไปฟุตบอลโลกกับทีมชาติอังกฤษ ในช่วงซัมเมอร์ปี 2026 ด้วย
ซึ่งเกอีไม่มีปัญหาหากจะรอให้สัญญาหมดแล้วย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์หน้าแทน เพราะเขาไม่ได้มีความคิดที่จะต่อสัญญาฉบับใหม่กับคริสตัล พาเลซ อยู่แล้ว
อย่างไรก็ตาม สตีฟ แพริช ประธานสโมสรคริสตัล พาเลซ ยืนยันว่าจะไม่ยอมเสียนักเตะแบบฟรีๆ และถ้าหากนักเตะไม่ต่อสัญญากับทีมออกไป และพร้อมตอบรับข้อเสนอที่ดีกับทุกฝ่าย
ส่วนหงส์แดง จำเป็นต้องหาเซนเตอร์แบ๊กเข้ามาเสริมทีม หลังจากที่เสีย จาเรลล์ ควอนซาห์ ไปให้กับเลเวอร์คูเซ่น ด้วยราคา 35 ล้านปอนด์ เมื่อเดือนที่แล้ว และยังไม่มีตัวแทน ทำให้ตอนนี้เหลือทางเลือกในตำแหน่งเซนเตอร์แบ๊กแค่ 3 คน คือเวอร์จิล ฟาน ไดค์, อิบราฮิม่า โคนาเต้ และโจ โกเมซ เท่านั้น
นอกจากมาร์ก เกอี แล้ว ลิเวอร์พูล ยังเดินหน้าคว้าตัว โจวานนี่ เลโอนี่ ปราการหลังดาวรุ่งวัย 18 ปี จากปาร์ม่า ในกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี อีกหนึ่งคนด้วย