อิซักเอาจริง! ปล่อยเช่า-ย้ายบ้าน หลังประกาศไม่เล่นให้นิวคาสเซิลอีก
หลังจากมีรายงานว่า อเล็กซานเดอร์ อิซัก กองหน้าชาวสวีดิช ได้แจ้งกับต้นสังกัด นิวคาสเซิล ว่าจะไม่กลับมาลงสนามให้ทีมอีกแล้ว เพราะไม่พอใจที่นิวคาสเซิลปฏิเสธข้อเสนอที่ลิเวอร์พูลยื่นซื้อเขาก่อนหน้านี้
ล่าสุด มีรายงานว่า บ้านที่อิซักเช่าเป็นที่พักอาศัยนอกเมืองนิวคาสเซิลตั้งแต่ปี 2022 ได้ถูกนำมาปล่อยเช่าในตลาดแล้วตั้งแต่ 2-3 สัปดาห์ก่อน ขณะเดียวกันก็มีคนเห็นรถตู้ขนย้ายของจอดหน้าบ้านของเขาหลายคัน
ก่อนหน้านี้ บ้านหลังดังกล่าวเคยโดนขโมยบุกงัดแงะเมื่อเดือนเมษายนปี 2024 ขโมยของมีค่าทั้งเงิน เครื่องเพชร และรถของอิซักไป ซึ่งอิซักก็แสดงความหวั่นใจว่าจะเกิดเหตุการณ์ซ้ำรอยขึ้นอีก
อิซักแสดงเจตนาชัดเจนที่จะบีบให้นิวคาสเซิลขายเขาให้ลิเวอร์พูล โดยแยกซ้อมช่วงพรีซีซั่นที่สโมสรเก่า รีล โซเซียดัด และไม่ได้ร่วมเดินทางมาทัวร์อุ่นเครื่องฝั่งเอเชียเมื่อเดือนที่แล้ว ขณะที่เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือสาลิกาดง ก็ยอมรับว่าไม่มั่นใจในอนาคตของแข้งวัย 25 ปี โดยอยากให้เขาอยู่ต่อเพื่อความแข็งแกร่งของทีม แต่ขณะเดียวกันก็อยากได้นักเตะที่มีใจเล่นมากกว่า โดยคาดว่าฮาวจะไม่ใส่ชื่ออิซักในเกมพรีเมียร์ลีกนัดเปิดสนามกับแอสตัน วิลล่า ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้ แต่สโมสรยังแจ้งชื่อเขาสวมเบอร์ 14 เหมือนเดิมในฤดูกาลใหม่
ทั้งนี้ มีรายงานว่า นิวคาสเซิลกำลังเร่งเจรจาซื้อกองหน้าตัวใหม่อย่างน้อย 1 คน ก่อนปิดตลาดวันที่ 1 กันยายน โดยคาดว่าจะปิดดีลโยอาน วิสซ่า กองหน้าเบรนท์ฟอร์ดได้ในสัปดาห์นี้ รวมทั้งมีซามู อักเฮโฮวา ของปอร์โต้ เป็นอีกหนึ่งเป้าหมายด้วย
ทั้งนี้ นิวคาสเซิลเพิ่งปิดดีลคว้ามาลิค เจา กองหลังเอซี มิลาน ร่วมทีม เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม ค่าตัว 34.6 ล้านปอนด์ (1,522.4 ล้านบาท) รวมแอดออน โดยเซ็นสัญญา 4 ปี ถึงปี 2029