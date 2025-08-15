ฟุตบอลอังกฤษ

โรม่ายื่นซื้อซานโช่ 20 ล้านปอนด์ อาจต่อรองยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาด

ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดซื้อขาย รายงานว่า โรม่า สโมสรกัลโช่ เซเรียอา อิตาลี ได้ยื่นข้อเสนอซื้อเจดอน ซานโช่ ปีกวัย 25 ปี ของแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ในราคา 20 ล้านปอนด์ (880 ล้านบาท) เป็นค่าตัวรวมแอดออนแล้ว

รายงานข่าวระบุว่า โรม่าพยายามเจรจาขอยืมตัว แต่แมนยูอยากขายขาดมากกว่า ซึ่งทางโรม่าอาจจะเสนอยืมตัวพร้อมเงื่อนไขซื้อขาดหลังจบฤดูกาลต่อไป ขณะที่ตัวนักเตะเองพร้อมย้ายไปเล่นในอิตาลี

นอกจากซานโช่แล้ว โรม่ายังติดต่อหาแอสตัน วิลล่า หวังทาบเลออน เบลี่ย์ เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในแนวรุกด้วย

ด้าน “แมนเชสเตอร์ อีฟนิ่ง นิวส์” รายงานว่า แมนยูต้องการโละซานโช่ออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ เพื่อลดค่าใช้จ่ายในส่วนของค่าเหนื่อย และเพื่อเพิ่มรายรับในการเสริมทัพในส่วนอื่น

