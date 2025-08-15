นิวคาสเซิลจ่อเซ็นแรมซีย์ เบรนท์ฟอร์ดได้วาตาร่า ฟอเรสต์ปิดดีล 2 แข้ง
ความเคลื่อนไหวในตลาดซื้อขายนักเตะยุโรป เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม เป็นไปอย่างคึกคัก โดยสโมสรนิวคาสเซิลจ่อคว้าตัวจาค็อบ แรมซีย์ กองกลางแอสตัน วิลล่า ในราคา 40 ล้านปอนด์ (1,760 ล้านบาท) หลังจากการเจรจาคืบหน้าไปมาก ทำข้อตกลงเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เหลือรายละเอียดปลีกย่อย ก่อนที่ตัวแข้งวัย 24 ปี จะเดินทางไปตรวจร่างกายเพื่อเซ็นสัญญา คาดว่าน่าจะทันก่อนเกมที่สองสโมสรจะเจอกันในนัดเปิดสนามพรีเมียร์ลีกที่วิลล่าปาร์ก ในวันที่ 16 สิงหาคมนี้
ขณะที่เบรนท์ฟอร์ดบรรลุข้อตกลงคว้าตัวดังโก้ วาตาร่า กองหน้าบอร์นมัธวัย 23 ปี ร่วมทีมในราคาค่าตัวรวมแอดออน 42.5 ล้านปอนด์ (1,870 ล้านบาท) ซึ่งสูงเป็นสถิติของสโมสร โดยตัววาตาร่าอยากย้ายทีมหลังจากไม่ได้ลงเล่นเป็นตัวจริงสม่ำเสมอ โดยฤดูกาลที่แล้วลงสนาม 37 นัดในทุกถ้วย ทำไป 9 ประตู
ส่วนน็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ปิดดีลคว้านักเตะใหม่ร่วมทีม 2 คนรวด คือ โอมารี ฮัตชินสัน ปีกอิปสวิช ทาวน์ ในราคา 37.5 ล้านปอนด์ (1,650 ล้านบาท) และเจมส์ แม็คคาที ของแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ในราคาเกือบ 30 ล้านปอนด์ (1,320 ล้านบาท) โดยกรณีของแม็คคาที แมนซิตี้ได้ใส่เงื่อนไขส่วนแบ่งหลังขายต่อและเงื่อนไขซื้อคืนเอาไว้ได้