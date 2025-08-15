ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ ออปต้า ฟันธงหงส์ป้องกันแชมป์พรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่
เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม “ออปต้า” บริษัทวิเคราะห์สถิติกีฬาของสหราชอาณาจักร ใช้ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายผลลัพธ์ของศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 ที่กำลังจะเปิดฉาก ปรากฏว่า ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ทำนายว่า ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า จะสามารถป้องกันแชมป์เอาไว้ได้ ขณะที่ท็อปโฟร์ได้แก่ อาร์เซน่อล แมนเชสเตอร์ ซิตี้ และเชลซี ตามลำดับ โดยหงส์แดงจะเฉือนปืนใหญ่คว้าแชมป์เพียงแต้มเดียวเท่านั้น
นอกจากนี้ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ของออปต้ายังทำนายว่า แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด และท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ซึ่งจบอันดับ 16 และ 17 ของตารางเมื่อฤดูกาลที่แล้ว จะยังคงจบครึ่งล่างของตารางในซีซั่นใหม่ โดยแมนยูจบอันดับ 12 และสเปอร์สอันดับ 14
ขณะที่ 3 ทีมที่ขึ้นชั้นจากลีกแชมเปี้ยนชิพ ไม่ว่าจะเป็นลีดส์ ยูไนเต็ด เบิร์นลีย์ หรือซันเดอร์แลนด์ ต่างจะประสบชาตะกรรมตกชั้นกลับสู่ลีกรองอีกครั้ง
สรุปอันดับตารางพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 ตามคำทำนายของซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ออปต้า ดังนี้
1.ลิเวอร์พูล 73 คะแนน
2.อาร์เซน่อล 72 คะแนน
3.แมนซิตี้ 70 คะแนน
4.เชลซี 64 คะแนน
5.แอสตัน วิลล่า 61 คะแนน
6.นิวคาสเซิล 61 คะแนน
7.คริสตัล พาเลซ 57 คะแนน
8.ไบรท์ตัน 55 คะแนน
9.บอร์นมัธ 51 คะแนน
10.น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ 51 คะแนน
11.เบรนท์ฟอร์ด 50 คะแนน
12.แมนยู 49 คะแนน
13.เอฟเวอร์ตัน 48 คะแนน
14.สเปอร์ส 48 คะแนน
15.ฟูแล่ม 47 คะแนน
16.เวสต์แฮม 44 คะแนน
17.วูล์ฟแฮมป์ตัน 42 คะแนน
18.ลีดส์ 37 คะแนน
19.เบิร์นลีย์ 37 คะแนน
20.ซันเดอร์แลนด์ 31 คะแนน