ลิเวอร์พูล รัวท้ายเกมดับซ่า บอร์นมัธ สุดมัน 4-2 คว้าชัยเปิดซีซั่นใหม่พรีเมียร์ลีก
“หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แชมป์เก่า ประเดิมซีซั่นใหม่เอาชนะ บอร์นมัธ ไปแบบสดมันด้วยสกอร์ 4-2 ในการแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ นัดเปิดฤดูกาล 2025/26 ที่สนามแอนฟิลด์ เมืองลิเวอร์พูล ประเทศอังกฤษ เมื่อคืนวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
ก่อนเริ่มเกมการแข่งขันได้มีการยืนสงบนิ่งไว้อาลัยให้กับ ดิโอโก้ โชต้า และอันเดร ซิลวา ที่เสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางรถยนต์ โดยครึ่งแรกนาทีที่ 37 ลิเวอร์พูล พังประตูขึ้นนำก่อน 1-0 จากจังหวะที่ อเล็กซิส แม็ค อัลลิสเตอร์ จ่ายบอลให้ อูโก้ เอกิติเก้ หลุดเข้าไปยิงตุงตาข่าย และหมดครึ่งแรกด้วยสกอร์นี้
เกมครึ่งหลังนาทีที่ 49 หงส์แดง ขยับสกอร์หนีเป็น 2-0 จาก โคดี้ กักโป ซัดเสียบมุมเข้าไป แต่นาทีที่ 64 บอร์นมัธ ยิงไล่มา 1-2 จาก อองตวน เซเมนโย่ ตามด้วยนาทีที่ 76 บอร์นมัธ ไล่ตีเสมอเป็น 2-2 จาก อองตวน เซเมนโย่ คนเดิม ยิงยัดเสาแรกเข้าไป
แต่ช่วงนาทีที่ 88 เจ้าถิ่นได้ประตูนำอีกครั้งเป็น 3-2 จาก เฟเดริโก้ เคียซ่า ตัวสำรองที่ตะบันตุงข่ายข่าย ปิดท้ายช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่ 90+4 โมฮาเหม็ด ซาลาห์ ซัดส่งท้ายให้ลิเวอร์พูล เปิดบ้านเอาชนะ บอร์นมัธ ไปด้วยสกอร์ 4-2 ประเดิมคว้า 3 แต้มเปิดฤดูกาลใหม่อย่างสวยงาม
ด้านผลฟุตบอลลาลีกา สเปน จีโรน่า แพ้ ราโย บาเยกาโน่ 1-3 และบียาร์รีล ชนะ โอเบียโด้ 2-0 ส่วนลีกเอิง ฝรั่งเศส แรนส์ ชนะ โอลิมปิก มาร์กเซย 1-0