ซาลาห์ทำสถิติยิงนัดเปิดสนามสูงสุด พร้อมขึ้นแท่นดาวยิงสูงสุดอันดับ 4 ของพรีเมียร์ลีก
หลังจากที่ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล แชมป์เก่าพรีเมียร์ลีก อังกฤษ สามารถเปิดสนามได้อย่างยอดเยี่ยม ด้วยการเอาชนะ “เดอะ เชอร์รี่ส์” บอร์นมัธ 4-2 ที่สนามแอนฟิลด์ เมื่อคืนวันที่ 15 สิงหาคมที่ผ่านมา
ในเกมนี้ หงส์แดงเป็นฝ่ายขึ้นนำก่อน 2-0 จาก อูโก้ เอกิติเก้ นาทีที่ 37 และโคดี้ กักโป นาทีที่ 49 แต่ถูกบอร์นมัธตีเสมอได้จาก อองตวน เซเมนโญ่ นาทีที่ 64 และ 76 ก่อนที่ท้ายเกมจะมาได้เพิ่ม 2 ประตูจาก เฟเดริโก้ เคียซ่า นาทีที่ 88 และโมฮัมเหม็ด ซาลาห์ นาทีที่ 90+4
ซึ่งประตูของโม ซาลาห์ ในเกมนี้ ทำให้เขาทำสถิติยิงได้ในเกมนัดเปิดสนามไปแล้วถึง 10 ประตูจากการลงเล่น 9 นัดให้กับลิเวอร์พูล เป็นเจ้าของสถิติยิงมากที่สุดในเกมนัดแรกของฤดูกาล มากกว่า แฟรงก์ แลมพาร์ด, เวย์น รูนีย์, อลัน เชียร์เรอร์ และเจมี่ วาร์ดี้ ที่ยิงกันไปคนละ 8 ประตูเท่ากัน
นอกจากนี้ ซาลาห์ ยังยิงในนัดเปิดสนามได้ถึง 8 จาก 9 นัดที่ลงเล่นให้กับลิเวอร์พูล รวมถึงยังมีส่วนร่วมกับประตูของลิเวอร์พูลในเกมนัดเปิดสนามถึง 15 ประตูด้วยกัน (ยิง 10 แอสซิสต์ 5)
ขณะเดียวกัน ประตูที่เกิดขึ้นในเกมนี้ ทำให้ซาลาห์ทำสถิติดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีก ขึ้นอันดับ 4 เทียบเท่ากับ แอนดี้ โคล ที่ยิงได้ 187 ประตูเท่ากัน แต่ซาลาห์ใช้จำนวนนัดที่น้อยกว่าคือ 302 นัด ส่วนแอนดี้ โคล ทำได้ใน 414 นัด อย่างไรก็ตาม ซาลาห์ยังต้องยิงอีก 21 ประตู จึงจะแซงหน้าเวย์น รูนีย์ ขึ้นเป็นอันดับ 3 ดาวยิงสูงสุดของพรีเมียร์ลีก
ส่วนสถิติอื่นๆ ที่น่าสนใจของลิเวอร์พูลในเกมนี้ พวกเขาสร้างสถิติไม่แพ้ใครในเกมนัดเปิดฤดูกาลติดต่อกันเป็นเกมที่ 13 (ชนะ 10 เสมอ 3) มีแค่เชลซีเท่านั้นที่ทำได้มากกว่า คือ 18 ฤดูกาลติดต่อกัน ตั้งแต่ช่วงฤดูกาล 1999-00 จนถึง 2016-17