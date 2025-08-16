แอสตัน วิลล่า เปิดหัวนัดแรกเล่นในบ้านเสมอ นิวคาสเซิล สุดจืด 0-0
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เป็นเกมเตะวันที่ 2 หลังจากเปิดนัดแรกกันไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยชัยชนะของ ลิเวอร์พูล เอาชนะ บอร์นมัธ 4-2
คู่นี้ถือเป็นคู่ที่ 2 และเป็นนัดแรกของทั้งคู่ แอสตัน วิลล่า เปิดบ้านวิลล่า ปาร์ค รับการมาเยือนของ “สาลิกาดง” นิวคาสเซิล ยูไนเต็ด
อูไน เอเมรี่ เฮดโค้ช “สิงห์ผงาด” จัดทัพนำมาโดย บูบาการ์ กามาร่า, อมาดู โอนาน่า, มอร์แกน โรเจอร์ส, ยูริ ตีเลอมันส์, จอห์น แม็คกินน์, โอลลี่ วัตกิ้นส์
ส่วน เอ็ดดี้ ฮาว กุนซือ “สาลิกาดง” ส่ง บรูโน่ กีมาไรช์, ซานโดร โตนาลี่, โชลินตอน, ฮาร์วีย์ บาร์นส์, แอนโธนี่ กอร์ดอน, แอนโธนี่ เอลังก้า
ครึ่งแรกเล่นกันแบบประคองตัว ไม่หวือหวา แทบหาจังหวะเข้าทำกันไม่ได้ จบแบบจืด 0-0
ครึ่งหลัง ยังคงเล่นกันแบบระมัดระวัง กระทั่งนาที 66 คอนซ่า ปราการหลังของเจ้าถิ่นโดนใบแดงไล่ออกจากสนาม วิลล่า เหลือ 10 คน แต่นิวคาสเซิล ที่ไม่มีกองหน้าอย่าง อเล็กซานเดอร์ อิซัค ไม่มีความอันตรายใดๆ ทำให้จบเกมเสมอกันไป 0-0 แบ่งกันไปทีมละแต้ม