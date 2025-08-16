ริชาร์ลิซอนเหมา 2 สุดสวย ช่วย ‘สเปอร์ส’ เปิดบ้านถล่ม ‘เบิร์นลี่ย์’ 3-0
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เป็นเกมเตะวันที่ 2 หลังจากเปิดนัดแรกกันไปเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมา ด้วยชัยชนะของ ลิเวอร์พูล เอาชนะ บอร์นมัธ 4-2 และคู่ที่สองเมื่อหัวค่ำ แอสตัน วิลล่า เสมอ นิวคาสเซิล 0-0
ไฮไลต์อยู่ที่เกมลอนดอนดาร์บี้ ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ เปิดรังเหย้า ท็อตแน่ม ฮอตสเปอร์ สเตเดี้ยม รับการมาเยือนของน้องใหม่ เบิร์นลี่ย์
โธมัส แฟร้งค์ เฮ้ดโค้ชคนใหม่ “ไก่เดือยทอง” ส่งแนวรุก ป๊าป ซาร์, โมฮัมเหม็ด คูดุส, เบรนแนน จอห์นสัน , ริชาร์ลิซอน
ส่วน สก็อต พาร์คเกอร์ กุนซือ “เดอะ คลาเร็ตส์” ขนผู้เล่นตัวเก๋าลงสนามนำโดย มาร์ติน ดูบราฟก้า, ไคล์ วอล์คเกอร์, ยาลมาร์ เอ็คดาล, เจดอน แอนโธนี่
คู่นี้ ไก่เดือยทอง เหนือกว่ามากทั้งการครองบอล การหาจังหวะเข้าทำประตู แต่ครึ่งแรกออกนำอยู่ 1-0 จากการยิงของ ริชาร์ลิซอน นาทีที่ 10
ครึ่งหลัง ไก่เดือยทอง เร่งจังหวะเกม และสปีดบอล ก่อนจะบวกเพิ่มอีก จาก ริชาร์ลิซอน วอลเล่ย์สุดสวย นาทีที่ 60 จากนั้นอีกเพียง 6 นาที บรนแนน จอห์นสัน หลุดไปตะบันให้สเปอร์ส ทิ้งห่าง 3-0 และปิดเกมเอาชนะไปแบบไม่ยากเย็น
ส่วนผลคู่อื่น
ไบรท์ตัน เสมอ ฟูแล่ม 1-1
ซันเดอร์แลนด์ ชนะ เวสต์แฮม 3-0