แมน ซิตี้ ประเดิมฮอตบุกไปถล่ม ‘วูล์ฟแฮมป์ตัน’ 4-0 เปิดหัวพรีเมียร์ลีก
การแข่งขันฟุตบอลพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ประจำวันเสาร์ที่ 16 สิงหาคม เป็นเกมเตะนัดแรกของฤดูกาล คู่สุดท้าย “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ บุกไปเยือน วูล์ฟแฮมป์ตัน ที่โมลินิวซ์ สเตเดี้ยม
แมนฯซิตี้ ของกุนซือ เป๊ป กวาร์ดิโอล่า จัดทีมผสมดาวรุ่ง นำมาโดย ติยานี่ ไรย์นเดอร์ส, นิโก้ กอนซาเลซ, แบร์นาโด้ ซิลวา, เฌเรมี่ โดกู, ออสการ์ บ็อบบ์, เออร์ลิ่ง ฮาลันด์
ส่วนวูล์ฟแฮมป์ตัน ของกุนซือ วิตอร์ เปไรร่า จัดทีมนำมาโดย จอห์น อาริอาส, เฟร์ โลเปซ – ยอร์เก้น สแตรนด์ ลาร์เซ่น
ครึ่งแรก แมนฯ ซิตี้ เป็นฝ่ายครองบอลเหนือกว่าเยอะ และหาจังหวะทำประตูอย่างต่อเนื่อง ก่อนจะมาได้ 2 ประตูออกนำก่อน 2-0 ในครึ่งแรก จาก เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ นาที 34 และติยานี่ ไรย์นเดอร์ส นาทีที่ 37
ครึ่งหลัง แมนฯ ซิตี้ คุมเกมไว้ได้ทั้งหมด เล่นกันง่าย ต่อบอลเหนือกว่าทั้งหมด และบวกเพิ่มอีกจาก เออร์ลิ่ง ฮาลันด์ นาที 61 และตัวสำรองที่แฟนบอลอยากเห็นอย่าง รายาน แชร์กี้ นาทีที่ 81
จบเกมแมนฯ ซิตี้ เอาชนะ วูล์ฟแฮมป์ตัน 4-0 เก็บชัยนัดแรกของฤดูกาลได้สำเร็จ