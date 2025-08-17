เป๊ปพอใจเรือประเดิมสวย ย้ำเพิ่งนัดแรก ยังต้องปรับแก้อีกเยอะ
เป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือแมนเชสเตอร์ ซิตี้ ให้สัมภาษณ์ภายหลังลูกทีมประเดิมศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ได้อย่างร้อนแรง ด้วยการบุกถล่มวูล์ฟแฮมป์ตัน 4-0 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ว่า ครึ่งแรกลูกทีมทำได้ดี แต่ครึ่งหลังไม่ดีสักเท่าไร ซึ่งเป็นธรรมดาของการเริ่มต้นฤดูกาล เรามีเวลาเตรียมตัวไม่มากนัก และการเยือนวูล์ฟส์ก็ไม่เคยง่าย ดังนั้นจึงพอใจกับผลที่ออกมา อย่างไรก็ตาม นี่เพิ่งนัดแรกเท่านั้น ฤดูกาลก่อนเราเป็นจ่าฝูงในเดือนกันยายนและตุลาคม แต่ดูผลลัพธ์ที่ออกมา ดังนั้น ตอนนี้เพิ่งจะนัดแรก ถึงจะเป็นการเริ่มต้นที่ดี แต่ยังมีเรื่องต้องปรับปรุงอีกหลายอย่าง
เป๊ปกล่าวถึงแข้งใหม่ที่ลงสนามในนัดนี้ว่า ทิจานี ไรน์เดอร์ส ทำได้ดีมาก มีบทบาทกับทีมตั้งแต่วันแรกในตำแหน่งกองกลางตัวคุมเกม เขาทำได้ดีตอนเล่นให้เอซี มิลานและทีมชาติ เราต่างรู้ว่าเขาจะเป็นกำลังสำคัญให้ทีมไปอีกหลายปี ขณะที่รายาน เชอร์กี ทำได้ดีในพื้นที่สุดท้าย เป็นนักเตะที่เล่นในพื้นที่แคบได้ดี มีความคิดสร้างสรรค์ มีจังหวะเกมแบบที่เราต้องการ เป็นนักเตะพรสวรรค์ที่ตอบโจทย์ของทีม
เป๊ปกล่าวต่อว่า หลังจากฤดูกาลที่แล้วทีมประสบปัญหาหลายอย่างและมีผู้เล่นบาดเจ็บหลายคน มาฤดูกาลนี้จึงเสริมนักเตะใหม่ๆ อายุน้อยๆ เข้ามา สถานการณ์คล้ายๆ กับตอนที่ตนเข้ามารับงานปีแรก ซึ่งตอนนั้นทีมก็เสริมผู้เล่นใหม่หลายคน ทั้งไคล์ วอล์กเกอร์, เลรอย ซาเน่, แบร์นาร์โด้ ซิลวา ซึ่งพวกเขาล้วนโชว์ฟอร์มได้โดดเด่น ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่สโมสรต้องเริ่มต้นใหม่เพื่อฟอร์มสม่ำเสมอในปีต่อๆ ไป
ส่วนสถานการณ์ของผู้รักษาประตู หลังจากส่งเจมส์ แทรฟฟอร์ด นายทวารดาวรุ่งลงเฝ้าเสานั้น เป๊ปกล่าวว่า ดีใจกับแทรฟฟอร์ด เพราะเขาเป็นนักเตะจากอคาเดมีและเป็นแฟนบอลซิตี้ด้วย กับการประเดิมสนามพรีเมียร์ลีก ถือว่าเขาทำผลงานได้ดีมากๆ เป็นที่น่าพอใจ
เมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เอแดร์ซอน นายทวารตัวหลักของเรือใบสีฟ้าซึ่งมีข่าวลือไม่แน่นอนเกี่ยวกับอนาคต อาจจะไม่ได้กลับมาเฝ้าเสาให้ทีมอีกแล้วหรือไม่? เป๊ปตอบสั้นๆ ว่า “ไม่มีคำตอบ”