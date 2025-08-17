แฟรงก์ชมริชาร์ลิซอนเปิดหัวสวย ฝากทีมแพทย์ดูแลให้ดีตลอดซีซั่น
โธมัส แฟรงก์ กุนซือใหม่ของท็อตแนม ฮอตสเปอร์ กล่าวชมริชาร์ลิซอน แนวรุกที่ทำ 2 ประตู ให้ทีมเปิดสนามพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่ ถล่มเบิร์นลีย์ 3-0 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม ว่า ประตูแรกที่ทำได้ไม่ง่ายเลย การที่มีกองหน้าที่สามารถใช้โอกาส 2 ครั้ง เปลี่ยนเป็นประตูให้ทีมได้ช่วยให้ทีมเก็บชัยชนะ ตั้งแต่แมตช์ยูฟ่า ซุปเปอร์คัพ ที่เจอกับปารีส แซงต์แชร์แมง เมื่อกลางสัปดาห์ ริชาร์ลิซอนก็ทำได้ดีมากๆ และนัดนี้เขาก็ขยันมาก คอยผลักดันทีม ประสานงานในเกม ทั้งเก็บบอล เรียกบอล แล้วก็จบสกอร์
ริชาร์ลิซอนย้ายจากเอฟเวอร์ตันร่วมทีมสเปอร์สเมื่อ 3 ปีที่แล้ว แต่ฤดูกาลก่อนมีปัญหาบาดเจ็บทั้งกล้ามเนื้อหลังต้นขา และน่อง จนทำให้ต้องพักยาวถึง 2 ช่วง และยิงได้เพียง 4 ประตูตลอดฤดูกาล
แฟรงก์กล่าวต่อว่า ต้องชมทีมแพทย์ที่เรียกความฟิตและเตรียมความพร้อมให้ริชาร์ลิซอนกลับมาในฤดูกาลนี้ เป็นสิ่งที่เราต้องรักษาไว้ให้ดีตลอดซีซั่น ตนชื่นชอบริชาร์ลิซอนมาตลอด คิดว่าเขาเป็นนักเตะที่ดีตั้งแต่ตอนอยู่กับเอฟเวอร์ตัน พอย้ายมาสเปอร์ส เขามีปัญหาเรื่องอาการบาดเจ็บ นั่นจึงเป็นเรื่องที่ต้องแก้ไขและป้องกัน ซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นถือเป็นการเริ่มต้นที่ดี