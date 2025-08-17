กาลาตาซารายยื่นซื้อเอแดร์ซอน แต่เรือใบยังไม่แฮปปี้ค่าตัว
ฟาบริซิโอ โรมาโน่ กูรูตลาดซื้อขาย รายงานว่า กาลาตาซาราย ทีมดังจากลีกตุรกี ได้ยื่นข้อเสนอแรกเพื่อขอซื้อเอแดร์ซอน นายทวารชาวบราซิเลียนของแมนเชสเตอร์ ซิตี้แล้ว เบื้องต้นเป็นค่าตัวประมาณ 10 ล้านยูโร (380 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เรือใบสีฟ้าต้องการค่าตัวสูงกว่านั้น
แมนซิตี้เพิ่งลงสนามนัดแรกของฤดูกาลบุกถล่มวูล์ฟแฮมป์ตัน 4-0 เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม โดยเป๊ป กวาร์ดิโอล่า กุนซือเรือใบสีฟ้า ได้ส่งเจมส์ แทรฟฟอร์ด ผู้รักษาประตูวัย 22 ปี อดีตลูกหม้อของสโมสรที่เพิ่งดึงตัวกลับมาจากเบิร์นลีย์ ทำหน้าที่เฝ้าเสา และเมื่อผู้สื่อข่าวถามว่า เอแดร์ซอนจะได้กลับมาลงสนามให้ทีมอีกหรือไม่ เป๊ปตอบเพียงสั้นๆ ว่า “ไม่มีคำตอบ”
อีกด้านหนึ่ง จานลุยจิ ดอนนารุมม่า ผู้รักษาประตูชาวอิตาเลียนที่บอกลาปารีส แซงต์แชร์แมง ล่วงหน้าไปแล้ว เปิดช่องพร้อมย้ายสู่ถิ่นเอติฮัด สเตเดียม โดยเรื่องเงื่อนไขส่วนตัวไม่มีปัญหาอะไร เพียงแต่ต้องรอให้เอแดร์ซอนย้ายนออกก่อน ดอนนารุมม่าจึงจะได้ย้ายไปแมนซิตี้