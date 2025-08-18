เปิดมาก็คาบ้าน! แมนยูพ่ายอาร์เซน่อล 0-1 ประเดิมซีซั่นใหม่
แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ทีมอันดับ 15 ฤดูกาลก่อน ประเดิมสนามนัดแรกของศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025-26 ด้วยการปราชัยให้อาร์เซน่อล รองแชมป์ฤดูกาลที่แล้ว คาถิ่นโอลด์แทรฟฟอร์ด 0-1 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม
ประตูโทนของเกมเกิดขึ้นตั้งแต่นาทีที่ 13 จากความผิดพลาดในการป้องกันลูกเตะมุมของอัลตาย บายินดีร์ นายทวารปีศาจแดง เปิดโอกาสให้ริคคาร์โด้ คาลาฟิโอรี โหม่งระยะเผาขนเข้าไป
ผลคู่อื่นๆ วันเดียวกัน
เชลซี เสมอ คริสตัล พาเลซ 0-0
น็อตติงแฮม ฟอเรสต์ ชนะ เบรนท์ฟอร์ด 3-1