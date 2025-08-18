มาเรสก้าพอใจทีมไม่แพ้นัดแรกพรีเมียร์ลีกซีซั่นใหม่
เอ็นโซ่ มาเรสก้า กุนซือเชลซี กล่าวภายหลังลูกทีมประเดิมสนามนัดแรกของพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 ด้วยการเสมอกับคริสตัล พาเลซ 0-0 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ว่า นี่เป็นเกมที่ยากลำบาก ซึ่งเราก็คาดแต่ต้นแล้ว นอกจากจังหวะฟรีคิกครึ่งแรกแล้ว เราไม่ได้ปล่อยให้คู่แข่งมีโอกาสลุ้นประตูเลย ต้องยอมรับว่าพวกเขาเป็นทีมที่ดีมากๆ
มาเรสก้ากล่าวต่อว่า เชลซีควรเล่นเกมเคาน์เตอร์แอทแทกให้ดีกว่านี้ หรือป้องกันให้ดีกว่านี้ แต่นี่เพิ่งนัดแรกของฤดูกาลเท่านั้น ส่วนเรื่องที่มีเวลาพรีซีซั่นต่างกันนั้น พาเลซได้เตะพรีซีซั่นถึง 8 นัด ส่วนเชลซีเตะเพียง 2 นัดเท่านั้น ถึงอย่างนั้นเราก็พยายามอย่างดีที่สุด และไม่ได้แพ้โดยเสียประตูให้คู่แข่ง
มาเรสก้ากล่าวในตอนท้ายว่า ภาพรวมของนักเตะที่เชลซีเพิ่งคว้าตัวมาใหม่ หลายคนพร้อมที่จะลงเล่น บางคนยังต้องให้เวลาในการปรับตัวอีกสักนิด แต่รวมๆ รู้สึกพอใจในผู้เล่นใหม่มากๆ