อาร์เตต้าโล่งบุกเก็บชัยที่โอลด์แทรฟฟอร์ด เพราะรู้ผีอยากเริ่มต้นใหม่ให้ดี
มิเกล อาร์เตต้า กุนซืออาร์เซน่อล กล่าวภายหลังลูกทีมบุกเฉือนชัยแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด 1-0 ประเดิมนัดแรกศึกพรีเมียร์ลีกฤดูกาล 2025-26 เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม ว่า การคว้าชัยชนะในเกมเยือนที่นี่ได้ถือเป็นผลลัพธ์ที่ดีมากๆ ถึงจะไม่ได้ฟอร์มที่ดีที่สุดของเรา แต่เราก็โจมตีได้กรอบเขตโทษได้ดี และมีปฏิกิริยาตอบสนองต่อความผิดพลาดที่ไม่ปกติได้เป็นอย่างดี รู้สึกภูมิใจมากๆ ที่ลูกทีมมีปฏิกิริยาดีๆ ตลอดเกม เพราะแบบนี้จึงสร้างโอกาสในการคว้าชัยชนะได้
อาร์เตต้ากล่าวต่อว่า อาร์เซน่อลแสดงให้เห็นถึงการรู้จักยืดหยุ่นในเกม และความมุ่งมั่นที่จะเอาชนะ นัดนี้แมนยูกดดันเราหนัก ไม่เปิดโอกาสให้ง่ายๆ เพราะปีศาจแดงพยายามจะสร้างโมเมนตัมหลังจากเพิ่งเสริมนักเตะใหม่หลายคน และอยากประเดิมสนามฤดูกาลใหม่ให้ดี เราจึงต้องฉวยจังหวะสำคัญหาทางเก็บชัยชนะให้ได้ด้วยตัวเอง และก็บุกมาเก็บชัยชนะนัดนี้ได้ จึงดีใจมากๆ
กุนซือปืนใหญ่ยังพูดถึงนักเตะใหม่ของทีมที่เพิ่งเสริมทัพในตลาดซื้อขายรอบนี้ว่า แข้งใหม่มีบทบาทที่ดีในเกม และมีทัศนคติที่ดี ในแง่ความฟิต หลายคนอาจจะยังไม่พร้อมสำหรับการลงสนามเต็มเวลานัก แต่อีกสักพักน่าจะเรียกความฟิตได้เต็มร้อยอย่างแน่นอน