โรเมโร่แฮปปี้ต่อสัญญาสเปอร์ส 4 ปี หวังพาทีมเป็นแชมป์อีก
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม คริสเตียน โรเมโร่ กองหลังกัปตันทีมท็อตแนม ฮอตสเปอร์ ได้ตัดสินใจเซ็นสัญญาฉบับใหม่ 4 ปี กับต้นสังกัด เพื่ออยู่ต่อไปจนถึงปี 2029
เซ็นเตอร์แบ๊กชาวอาร์เจนไตน์วัย 27 ปี ย้ายจากอตาลันต้าร่วมทีมสเปอร์สเมื่อเดือนสิงหาคมปี 2021 ด้วยสัญญายืมตัว ก่อนจะเซ็นสัญญาถาวรในซัมเมอร์ถัดมา โดยลงสนามให้ทีมมาแล้ว 126 นัด ทำไป 8 ประตู และรับหน้าที่กัปตันทีมในเกมยูโรป้าลีกรอบชิงชนะเลิศซึ่งสเปอร์สคว้าชัยเหนือแมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด เมื่อฤดูกาลที่ผ่านมา เป็นการคว้าแชมป์แรกในรอบ 17 ปีของสโมสร
หลังจากมีข่าวลืออย่างหนักกับแอตเลติโก้ มาดริด ในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์นี้ โธมัส แฟรงก์ กุนซือคนใหม่ ได้ตัดสินใจตั้งโรเมโร่เป็นกัปตันทีม และสุดท้ายเขาก็ตัดสินใจต่อสัญญาในที่สุด
โรเมโร่กล่าวว่า รู้สึกดีใจมากๆ กับการค้าแข้งกับสเปอร์ส หลังจากมีส่วนช่วยทีมคว้าแชมป์ยูโรป้าลีกฤดูกาลก่อน ก็เชื่อว่าทีมจะมีฤดูกาลที่พิเศษรออยู่ เราต้องการคว้าชัยชนะให้ได้อีกในฤดูกาลนี้ นั่นเป็นสิ่งสำคัญสำหรับทุกคน สำหรับตนแล้ว นี่คือสโมสรที่ดีที่สุดในโลก ช่วง 2 สัปดาห์ที่ผ่านมา มีเรื่องดีๆ เรื่องแรกคือการได้รับแต่งตั้งเป็นกัปตันทีม และยังได้ต่อสัญญา นี่เป็นการตัดสินใจที่ยอดเยี่ยม