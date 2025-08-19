พรีเมียร์ลีก วีก 2 เดือดต่อเนื่อง! เรือใบฟัดไก่-ปืนล่าแต้ม-สาลิกาเปิดศึกหงส์ Monomax ยิงสด
ศึกพรีเมียร์ลีก อังกฤษ ฤดูกาล 2025/26 สัปดาห์ที่ 2 แฟนแฟนบอลเตรียมตัวให้พร้อม ในสุดสัปดาห์นี้วันที่ 23-26 สิงหาคม 2568 พร้อมระเบิดศึกเดือดทุกมุมสนาม ตั้งแต่ศึกดาร์บี้ลอนดอน จนถึงบิ๊กแมตช์ชนหัวตาราง โดยสามารถรับชมความมันส์การแข่งขันถ่ายทอดสดครบทุกคู่ผ่านแพลตฟอร์มสตรีมมิ่ง Monomax ได้เต็มอรรถรสทุกแมตซ์
เปิดหัวด้วยดาร์บี้สุดเดือด ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันศุกร์ที่ 22 สิงหาคม) “ขุนค้อน” เวสต์แฮม ยูไนเต็ด เปิดรังรับมือ “สิงห์บลูส์” เชลซี ศึกแห่งศักดิ์ศรีลอนดอนดาร์บี้ ที่แฟนบอลรู้ดีว่าไม่มีคำว่าเบา ทั้งสองทีมกำลังลุ้นเก็บชัยเพื่อขยับอันดับในตาราง
ต่อด้วยศึกยักษ์ชนยักษ์ ในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2568 เวลา 18.30 น. “เรือใบสีฟ้า” แมนเชสเตอร์ ซิตี้ เปิดบ้านพบ “ไก่เดือยทอง” ท็อตแน่ม ฮ็อตสเปอร์ เกมนี้ถือเป็นบททดสอบสำคัญของสเปอร์สในการบุกชนะในรังเอติฮัดที่ขึ้นชื่อว่าหินสุดๆ
ต่อเนื่องเวลา 21.00 น. ดวลเดือนกลางตารางพร้อมกัน 3 คู่ ชมเกมวัดคมแดนหน้าระหว่าง บอร์นมัธ พบ วูล์ฟแฮมป์ตัน ส่วนคู่ เบรนท์ฟอร์ด เจอ แอสตัน วิลล่า รับชมทาง Monomax และช่อง MONO29 และศึกหนีโซนท้ายตาราง เบิร์นลี่ย์ ปะทะ ซันเดอร์แลนด์
ปิดท้ายวันเสาร์ด้วยเกมร้อนแรงในเวลา 23.30 น. “ปืนใหญ่” อาร์เซน่อล เปิดบ้านรับ “ยูงทอง” ลีดส์ ยูไนเต็ด เกมนี้อาร์เซน่อลต้องการ 3 แต้มเต็มเพื่อไล่จี้จ่าฝูง ส่วนลีดส์พร้อมสู้เต็มร้อยเพื่อลุ้นแต้มสำคัญนอกบ้าน
หัวค่ำวันอาทิตย์ที่ 24 สิงหาคม 2568 เวลา 20.00 น. ระหว่าง คริสตัล พาเลซ พบ น็อตติ้งแฮม ฟอเรสต์ เกมนี้น่าจับตาเรื่องเกมรุกฝั่งพาเลซ และเอฟเวอร์ตัน พบ ไบรท์ตัน แอนด์ โฮฟ อัลเบี้ยน สองทีมที่เล่นบอลเกมรุกดุดัน น่าจะมีสกอร์ให้เห็นเพียบ! ส่งท้ายด้วย เวลา 22.30 น.รับชมทาง Monomax ฟูแล่ม พบ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด งานนี้ “ปีศาจแดง” ต้องพิสูจน์ศักยภาพในการเก็บชัยชนะในเกมเยือน
ปิดท้ายด้วยซูเปอร์บิ๊กแมตช์ประจำสัปดาห์ในวันอังคารที่ 26 สิงหาคม 2568 เวลา 02.00 น. (คืนวันจันทร์ที่ 25 สิงหาคม) “สาลิกาดง” นิวคาสเซิ่ล ยูไนเต็ด เปิดเซนต์ เจมส์ พาร์ค รับการมาเยือนของ “หงส์แดง” ลิเวอร์พูล เกมนี้ไม่ใช่แค่ 3 แต้ม แต่คือศึกแห่งศักดิ์ศรีและความแค้นเก่ามีเดิมพันด้วยคะแนนสำคัญในการลุ้นหัวตาราง
ศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้ ห้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียว เพราะทุกคู่มีเรื่องราวเข้มข้นให้ติดตามผ่านการถ่ายทอดทาง Monomax กับแพ็กเกจ Monomax Standard ได้ที่ https://www.monomax.me/qr/vXt4 กับราคารายเดือน 299 บาท